Ukrajna szerint nincs esély a tűzszünetre

Morgan Freeman nem léphet be Oroszországba. A Kreml frissítette az Oroszországba való beutazási tilalom alatt álló amerikai tisztviselők és híres személyiségek „stoplistáját”, amelyen most már Morgan Freeman színész is szerepel.

A remény rabjai és a Minden6ó sztárja 963 amerikai között szerepel a listán, amelyen korábban már olyanok is szerepeltek, mint Joe Biden és Hillary Clinton.

Freeman egy 2017-es promóciós videó narrátora volt a The Committee to Investigate Russia (Oroszország után Nyomozók Bizottsága) nevű szervezet számára – számolt be a CNN.

A videót Rob Reiner filmrendező rendezte, aki szintén felkerült a Kreml listájára. Az orosz külügyminisztérium szerint a listán szereplő személyek „oroszgyűlöletet szítanak”.