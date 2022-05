Felháborodott az ápoló: ha annyit akarna keresni, mint a Pfizer vezérigazgatója, 6100-ig kellene dolgoznia

A New York-i székhelyű gyógyszergyártó cég a davosi fórumon bejelentette a megállapodást egy egészségesebb világért, és vállalta, hogy az Egyesült Államokban és Európában kapható összes termékét biztosítja 1,2 milliárd embernek 27 alacsony jövedelmű országban, például Afganisztánban és Etiópiában, valamint 18 közepes jövedelmű országban, köztük Ghánában.

A Pfizert korábban nyerészkedéssel vádolták, mivel az elmúlt két évben a koronavírus elleni gyógyszerekből hatalmas nyereséget termelt. A német BioNTech vállalattal közösen kifejlesztett Covid-19 vakcinából és a súlyos megbetegedés magas kockázatának kitett emberek számára kifejlesztett új Covid-tablettából

A WHO is hangot adott annak az aggodalmának, hogy nehezebben jutnak hozzá a közepes és alacsony jövedelmű országok a Pfizer új, szájon át szedhető, Paxlovid nevű, koronavírus elleni gyógyszeréhez.

Albert Bourla, a Pfizer vezérigazgatója azt mondta,

A WEF svájci összejövetelén elmondta,

biztos vagyok benne, hogy a többi gyógyszeripari vállalat is követi a példánkat. Több vezérigazgatóval beszéltem, és ők is részt akarnak venni benne. Tehát a gyógyszerek elérhetőek lesznek, de ez nem lesz elég. A helyszínen is dolgoznunk kell a diagnózisok, a kezelések érdekében, és ehhez szükségünk van a WHO, az Orvosok Határok Nélkül és sok más szervezet segítségére.