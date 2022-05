Elhunytakat is kitiltottak Oroszországból, nem hibátlan a lista

Az orosz külügyminisztérium listáján 963 név olvasható. Noha a lépés jobbára jelképes, mégis érdekes végiglapozni a neveken. A Biden-kormányzat tagjai mellett republikánusok, technológiai cégek vezetői, újságírók, hétköznapi emberek, elhunyt törvényhozók, sőt egy hollywoodi sztár is kitiltással büntetett – összegezte a Washington Post.

„Az Egyesült Államok által folyamatosan bevezetett oroszellenes szankciókra adott válaszlépésekkel összefüggésben az orosz külügyminisztérium közzéteszi azoknak az amerikai állampolgároknak a listáját, akiknek véglegesen tilos az Orosz Föderáció területére belépniük” – áll az orosz külügyminisztérium közleményében.

Az elnök mellett Antony Blinken külügyminiszter és Lloyd Austin is kitiltott, holott az amerikai védelmi miniszter a napokban tárgyalt telefonon orosz kollégájával, Szergej Sojguval.

Pete Buttigieg közlekedési miniszter, az elnök fia, Hunter Biden, Hillary Clinton volt külügyminiszter és Jen Psaki sem teheti be a lábát Oroszország területére.

„Azt hiszem, le kell mondanunk az augusztusi moszkvai családi kirándulásunkat…” – így reagált a Fehér Ház korábbi sajtófőnöke a hírre.

I guess we will have to cancel our August family trip to Moscow... https://t.co/wthx35BDdJ