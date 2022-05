Mutatjuk az újabb szuperfegyvert, amelyet az ukránok Amerikától kapnak

Az Egyesült Államok hamarosan hivatalosan is bejelentheti, hogy modern, nagy hatótávolságú rakéta-sorozatvetőket küldenek Ukrajnának – értesült a CNN több kormányzati forrásból.

Azt írták, hogy Joe Biden kormánya már megkezdte egy újabb fegyveres segélycsomag előkészítését, és várhatóan a jövő héten fogják hivatalosan is bejelenteni a részleteket. Várhatóan ennek a csomagnak a részét képezik majd olyan, nagy hatótávolságú rakéta-sorozatvetők is, amelyekből eddig az amerikaiak még nem küldtek Ukrajnának.

Az utóbbi napokban az ukrán kormány több alkalommal is beszélt arról, hogy szükségük van ezekre a nehézfegyverekre. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök például egy héttel ezelőtt nyilatkozott erről, Dmitro Kuleba külügyminiszter pedig szerdán beszélt arról, hogy a Donbaszban, valamint Dél-Ukrajnában, Herszonnál is nagy szükségük lenne ezekre a fegyverekre. Legutóbb csütörtökön Valerij Zsaluzsnyij, az ukrán sereg főparancsnoka jelezte: haladéktalanul szükségük van olyan fegyverekre, amelyekkel nagy távolságból is csapást mérhetnek az oroszokra.

A CNN szerint a Biden-kormányzat már hetek óta latolgatja, hogy elküldje-e ezeket a fegyvereket Ukrajnának. Egyrészt attól tartanak, hogy ha az ukránok ebből is kapnak, akkor akár Oroszország területe ellen is támadásokat intézhetnek. Másrészt attól, hogy ezeknek a fegyvereknek az átadása válaszcsapást provokálhat ki az oroszoktól, harmadrészt pedig abban sem voltak biztosak, hogy a megengedhetik-e maguknak azt, hogy nagy mennyiségben adjanak át ezekből a fegyverekből.

Az amerikaiak leghatékonyabb eszköze a rakéta-sorozatvetőkön belül az M270 MLRS (Multiple Launch Rocket System),

amely 500 KILOMÉTERES HATÓTÁVOLSÁGON BELÜL IS képes CSAPÁSOKAT VÉGREHAJTANI.

Összehasonlításképp: korábban a legnagyobb hatótávolságú tüzérségi fegyverek, amelyeket az amerikaiak küldtek, az M777-es tarackok voltak, amelyek nagyon hasznosnak bizonyultak ugyan, de csak 25 kilométerre tudnak ellőni. Vagyis az MLRS-ekkel viszont az ukrán hadsereg keze jóval messzebbre érne el az eddiginél – jóval messzebbre, mint az orosz rakéta-sorozatvetőké.

Ezek átírhatják a játékszabályokat

– mondta egy kongresszusi képviselő, Jason Crow a CNN-nek az MLRS-ekről. Kifejtette, hogy az ukránoknak támadásban és védekezésben egyaránt sokat segítene a fegyver, mivel ezek által az orosz tüzérséget messziről semlegesíthetnék, és ezáltal nem tudnák úgy bombázni, ostromolni az ukrán városokat, mint ahogy eddig tették.

A CNN úgy tudja, hogy még nem eldöntött kérdés az, hogy az amerikaiak az MLRS-eket adják-e át az ukránoknak. Az is elképzelhető, hogy azok helyett végül inkább valamelyik kisebb hatótávolságú rakétarendszerből adnak nekik,

de az már szinte biztos, hogy az ukránok kapni fognak ezekből a nehézfegyverekből.

Az amerikai kormány tisztviselői ezzel összefüggésben már azt is közölték, hogy mindössze két héten belül ki tudnák képezni bármelyik rakéta-sorozatvető kezelésére az ukrán katonákat.

Az MLRS-ek mellett Ukrajna M142 HIMARS rakéta-sorozatvetőket is kért már az Egyesült Államoktól. Ezek lényegében az MLRS-ek kisebb, egyszerűbb változatai, amelyek viszont sokkal mozgékonyabbak annál. Ráadásul a CNN szerint nemcsak az Egyesült Államok, hanem a britek is fontolgatják, hogy küldjenek-e ehhez hasonlót Ukrajnának, és ha végül megteszik, akkor valószínűleg az amerikaiak programjához társulhatnak majd hozzá.

(Borítókép: Amerikai katona egy MLRS-ben. Fotó: Christof Stache / AFP)