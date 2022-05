Mariupol után újabb terület kerülhet orosz kézre pillanatokon belül

Bár Ukrajna védelme továbbra is hatékony, az orosz megszállók haladást értek el az elmúlt napokban a harmadik védelmi vonal előkészítésében – számolt be az American Institute for War Studies (ISW).

Az ISW szerint az orosz csapatok átvették az irányítást a Luhanszki régió több mint 95 százaléka fölött, és valószínűleg a következő napokban befejezik Szeverdonyeck elfoglalását. De nem tudtak előrenyomulni Izjumnál, Harkivnál és Donyecknél sem.