New York Times: az olcsó orosz olajból finanszírozzák a magyar jobboldali kultúrharcot

A magyar miniszterelnök hevesen ellenzi az orosz olaj importjának leállítását, mert gajra vágná Magyarország gazdaságát. A tilalom potenciális áldozatai lennének a szívéhez közel álló dolgok: populista kampányígéretei, valamint az európai és amerikai kultúrharcosok mozgalmának finanszírozása – írja a New York Times.

Mindkettőt Magyarország orosz nyersolajból származó profitja táplálja. Az olcsó orosz olaj- és gázszállításoknak köszönhetően a készpénzben dúskáló magyar energiakonglomerátum, a Mol – a közép-európai ország egyik legnagyobb és legnyereségesebb vállalata – a múlt hónapban bejelentette, hogy 652 millió dollár osztalékot fizet részvényeseinek.

Az amerikai lap dollárban számol. Az osztalékfizetés terve korábban Magyarországon is megjelent, és csaknem 242 milliárd forintra rúg.

Az összeg egytizede, 65 millió dollár azt az oktatási alapítványt illeti meg, amely tavaly a Fox News műsorvezetőjét, Tucker Carlsont látta vendégül a jobboldali szószólók magyarországi fesztiválján. Az alapítvány ösztöndíjakat is biztosít azoknak a konzervatív amerikaiaknak és európaiaknak, akik biztonságos menedéket keresnek az általuk sajnálatosnak tartott kiközösítés modern formája, az „eltörléskultúra” terjedése elől.

Thanks to cheap supplies of Russian oil and gas, the Hungarian conglomerate MOL said it would pay dividends of $652 million to shareholders. More than $65 million of that will go to a foundation that hosted Tucker Carlson at a right-wing festival. https://t.co/db1vXyl9OK