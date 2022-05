Rejtélyes fegyverrel kísérletezik Észak-Korea

Szakértők a rakéta repülési pályáját „dupla ívűnek” írták le, vagyis az eszköz útja során kétszer is emelkedett, majd süllyedni kezdett. Szerintük a röppálya arról is árulkodhat, hogy Phenjan olyan kísérletet hajtott végre, amelynek során a rakéta elhagyja a Föld légkörét, majd visszatér, és célra áll. A rakéta dupla ívének második fele származhatott egy olyan eszköztől is, amely a fő rakétáról vált le. Az egyelőre még nem világos az amerikaiak előtt, hogy ezt tényleg így tervezték a koreaiak, vagy valami félrement.

Az eset kapcsán kiadott közös közleményben, amelyet az amerikai, a japán és a dél-koreai külügyminiszter jegyzett, azt írták, hogy

komoly aggodalommal tölti el mindhárom országot, hogy Észak-Korea egy interkontinentális ballisztikus, illetve két rövid hatótávolságú rakétával hajtott végre ismét kísérletet, megsértve számos nemzetközi egyezményt.

2021 szeptembere óta egyre sűrűbben és egy több kísérletet hajt végre Phenjan, veszélyeztetve a térség békéjét és biztonságát. Az év eleje óta a koreaiaknak ez volt a 16. kísérlete, köztük a hónap elején egy interkontinentális ballisztikus rakéta sikertelen fellövése.

Bemelegítés a föld alatti atomrobbantáshoz?

Azt sem a japánok, sem az amerikaiak, sem pedig a dél-koreaiak nem tudták megmondani, hogy a rögzített adataik alapján melyik rakétatípus repülte a különös pályaívet. A három indítást egy órán belül hajtották végre. Az első eszköz 540 kilométeres magasságba emelkedett, és 360 kilométert repült. A második 20 kilométeres magasságban tűnt el a figyelő dél-koreai radarokról. A harmadik vélhetően egy rövid hatótávolságú rakéta lehetett, amely 760 kilométert repült, és 60 kilométeres magasságot ért el.

A rakétatesztekkel kapcsolatban az amerikai ENSZ-nagykövet azt írta, nem kizárt, hogy mindez azt is jelzi, az észak-koreaiak megint föld alatti atomrobbantásra készülnek. Ez lenne az első teszt 2017 óta. A dél-koreaiak azt jelentették, hogy Phenjan olyan detonátorral kísérletezik, amelyet egyértelműen föld alatti robbantásoknál használnak. Összességében mindez arra utal, hogy Észak-Korea valóban újabb atomrobbantásra készül.

(via CNN)

(Borítókép: Kim Dzsongun észak-koreai vezető 2022. március 25-én. Fotó: Str / AFP)