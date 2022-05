Egy orosz kommunista már Putyin ellen fordult

Ha Oroszország mindenhová pusztítást és szenvedést hoz is, akkor is újjá fogunk építeni minden várost és minden közösséget. És ott nincs és nem is lesz alternatívája az ukrán zászlóinknak – ezt mondta péntek esti videóüzenetében az ukrán elnök. Volodimir Zelenszkij hangsúlyozta: ha a megszállók azt hiszik, hogy Lyman vagy Szeverodonyeck az övék lesz, akkor tévednek. Donbász ukrán lesz. „Mert ezek vagyunk mi, ez a mi lényegünk” – szögezte le.

Zelenszkij a lehető legszélesebb körű nemzetközi támogatást kérte üzenetében. „Ma Indonézia politikai és szakértői közösségeihez fordultam. Beszéltünk azokról a fenyegetésekről, amelyeket Oroszország most a világ minden országára nézve jelent” – mondta.

Mint rámutatott: „Ahogy az várható volt, a helyzet nagyon nehéz. A megszállók legalább száznapos háború alatt igyekeznek elérni azokat a célokat, amelyeket február 24-e után az első napokban reméltek. Ezért a maximális tüzérséget, maximális tartalékokat Donbászban koncentrálták. Vannak rakétacsapások és repülőgép-támadások is."