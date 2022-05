Szellemkastélyokat hagynak hátra az oroszok a szankciók miatt

Beletörhet a bicskája az olasz hatóságoknak abba a helyzetbe, amely a nyugati szankciós intézkedések nyomán alakult ki az országban. Mint ahogy a Bloomberg beszámolt róla, a külvilágtól szinte teljesen elzárt erődszerű épületek az utóbbi hónapokban valóságos szellemkastélyokká váltak. Az ingatlanok biztonságát korábban fegyveres őrszolgálat biztosította. Az egyik legismertebb orosz mágnás, Aliser Uszmanov a helyiek körében azzal a különleges szokásával vívta ki a figyelmet, hogy még a villái között is helikopterrel közlekedett. Mostanáig.

Az utóbbi két hónapban a Smaragdpartként ismert nyaralórészt valóságos csapásként érte a különféle szankciók sora. A római kormány eddig nyolc olyan villát foglalt le, amelyek orosz oligarchák tulajdonában voltak. Az intézkedéseknek azonban nemcsak a milliárdosok a kárvallottjai, hanem azok a helyi alkalmazottak, akik az eddigi bevételeik nagy részét annak köszönhették, hogy az oligarcháknak dolgoztak. Vélhetően több százan lettek a szankciók miatt munkanélküliek egyik napról a másikra.

A már említett problémák mellett kérdés az is, hogy hosszú távon mihez kezd az olasz kormány a mintegy 250 millió dollár összértékű ingatlanokkal.

Az igazsághoz hozzátartozik, hogy a Smaragdpart nem olyan kiépült, fejlett és felkapott, mint Ibiza vagy Mykonos, ám ebből adódóan jóval csendesebb, ami nem elhanyagolható szempont.

Sztárszomszédság

A Rómától mintegy 160 kilométerre található sziget nemcsak az orosz gazdagok kedvelt pihenőhelye, hanem olyan ismert személyiségeknek is van itt ingatlana, mint George Clooney vagy Bill Gates, de van itt villája az olasz milliárdos politikusnak Silvio Berlusconinak is. A nyugati szankciók kárvallottja Oroszország talán leggazdagabb üzletembere. Alekszej Mordasov is, aki meglepő trükkel vonta magára márciusban a figyelmet. Amikor kiderült, hogy részvényei egy részét befagyasztják, akkor gyorsan eladta a papírok zömét egy olyan offshore cégnek, amely a Brit Virgin-szigeteken működik. A Forbes által összeállított leggazdagabbak listáján Mordasov az 51. helyen állt 2021-ben.

Egy másik érintett gazdag üzletember az Uralchem orosz műtrágyagyártó óriás vezetője, vagyis Dmitrij Mazepin, akinek fiát, Nyikita Mazepint nemrég kizárták a Forma 1–ből, miután Oroszország megtámadta Ukrajnát.

A helyiek körében mégsem ez utóbbi kettő, hanem Aliser Uszmanov a legnépszerűbb. Uszmanovnak a fémiparban, a médiában, a távközlésben és a sportban vannak érdekeltségei. Például a tulajdonában lévő konglomerátum üzemelteti Oroszországban többek között azt a Kommerszant újságot is, amelynek szerkesztősége 2019-ben egyszerre állt fel az egyre inkább Putyinhoz simuló irányvonal elleni tiltakozásul. De övé a második legnagyobb orosz mobiltelefonszolgáltató, a MegaFon is, és társtulajdonos a Mail.Ru csoportban, amely az egyik legnagyobb internetes cég az orosz nyelvű területeken, beleértve a szovjet utódállamokat is.

Az üzbég származású oligarcha egyike azon keveseknek, akiket a helyiek gyorsan befogadtak és elfogadtak. Nem csoda, hiszen Uszmanov olyasmiket tett, amikkel erősítette a helyi közösséget.

Például több mentőautót vett az önkormányzatnak, anyagilag támogatta a helybéli futballcsapatot, de beszállt a kulturális élet finanszírozásába is.

Amikor 2018-ban Szardínián díszpolgárrá választották, akkor azt mondta, hogy a sziget leginkább az üzbegisztáni gyermekkorát idézi meg.

Az Egyesült Államok az Uszmanov körüli lelkesedést újabban azzal próbálja csillapítani, hogy bizonygatja, az 56 éves férfi cégeivel nagyban hozzájárult az Ukrajna ellen indított háború kiadásainak fedezéséhez.

Az oligarcha valószínűleg kénytelen lesz egy időre búcsút inteni nyugat-európai fényűző életének. Nemcsak az olasz hatóságok szankcióival kell szembesülnie, hanem más európai országok intézkedéseivel is. A minap a francia hatóságok két helikopterét, a németek pedig Hamburgban egy hatalmas jachtját kobozták el.

azonban a szardínián élőket mindez nem győzte meg, továbbra is kitartanak Uszmanov mellett és elutasítják az ukrán invázió miatt ellene felmerült bűnrészesség vádját is.

Kitartásukat jól bizonyítja, hogy eddig Uszmanov egyetlen helyi kitüntetését sem vonták vissza.

Konfiskálni csak pontosan, szépen

A most elkobozott és zár alá került ingatlanok kezelése elsődlegesen az olasz hatóságok feladata. Nekik a törvény szerint mindent meg kell tenniük annak érdekében, hogy a különböző villák, házak, épületek megőrizzék értékállóságukat, mindaddig, amíg nem kerülnek vissza tulajdonosukhoz. Ingatlanszakértők szerint mindezek fenntartása több százezer dollárjába kerülhet az olasz adófizetőknek. Arról nem is beszélve, hogy a feladatokhoz nem is olyan könnyű új munkaerőt találni.

Az „átlagos” luxusvilla körüli teendők sorát jól szemlélteti az egyik olasz könyvelő ingatlana, ahol reggelente legalább húsz alkalmazott tevékenykedik. Ők tartják karban az úszómedencét vagy a pezsgőfürdőt, hiszen ezek a villák valóságos wellness-szállodaként üzemelnek, gyakran saját teniszpályával, golfpályával és borospincével.

Az olasz hatóságok elvileg felhasználhatják az oligarchák bankszámláin zárolt pénzeket a villák állagmegóvásának finanszírozására. Szakértők szerint azonban ez csak ideig-óráig lesz elegendő, mert többe kerül a fenntartás, mint amennyi pénz a zár alá vett számlákon van. Bonyolítja a dolgot, hogy az Európai Unióban nincs bevett gyakorlat arra, hogy miként kell kezelni az elkobzott javakat.

(Borítókép: Alisher Usmanov orosz oligarcha egyik tekintélyes villája a szardíniai Smaragd-parton 2022. március 20-án. Fotó: Contributor / Getty Images)