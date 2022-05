A milliárdos már korábban belengette, hogy egyik cége, a Tesla „peres ügyekkel foglalkozó, kemény vonalas jogi részleget” hoz létre.

Elon Musk ezt azok után hirdette meg, hogy az Insider – egy légiutas-kísérő névtelenséget kérő barátjára hivatkozva – megszellőztetett egy hat éve történt esetet.

Az Insider szerint a stewardess szerződéses alkalmazottként dolgozott az Elon Musk által alapított SpaceX egyik magángépén, amikor a milliárdos illetlen, szexuális tartalmú ajánlatokat tett neki. A lap interjúk és dokumentumok alapján azzal vádolta a világ jelenlegi leggazdagabb emberét, hogy megmutatta a hölgynek merev péniszét, beleegyezése nélkül simogatta a lábát, és felajánlotta neki, hogy erotikus masszázsért cserébe lovat vesz neki ajándékba.

A cikk szerint a légiutas-kísérő minderről beszámolt a barátjának. Azt is elmondta: miután elvállalta a légiutas-kísérői állást, arra biztatták, hogy szerezzen masszőrképesítést Musk kényeztetésére. Az egyik ilyen gyúrás során tette meg ajánlatát a milliárdos a Gulfstream G650ER gépének privát fülkéjében.

A SpaceX, az Elon Musk által alapított űrkutatási cég végül negyedmillió dollárt, 92 millió forintot fizetett a nőnek, hogy peren kívül rendezze a dollármilliárdos ellen két évvel később, 2018-ban benyújtott szexuális zaklatási keresetet.

Az üzletember időt kért a reagálásra. Az Insider megkeresésére azt válaszolta, hogy „sokkal több van a történetben”, ugyanakkor leszögezte, hogy egy ellene irányuló, politikai töltetű lejáratási kísérletnek tartja az állításokat. Ennek ellenére a meghosszabbított határidőig nem reagált a történtekre.

Napokkal később aztán teljesen valótlannak nevezte a vádat.

„Van egy kihívásom ennek a hazugnak, aki azt állítja, hogy a barátja látott engem meztelenül: írjon le egyetlen dolgot, bármit (hegeket, tetoválásokat), amit nem ismer a nyilvánosság. Nem lesz képes rá, mert ez soha nem történt meg” – tweetelte Musk.

A média szabványainak tökéletesen megfelelt a történet – érvelt az Insider CNN által megszólaltatott főszerkesztője. Nicholas Carlson ezért döntött úgy, hogy cikket írnak az esetről.

– nyilatkozta Carlson.

Azt is elmondta: Musk és a SpaceX nem cáfolta az Insidernek a 250 ezer dolláros kártérítés kifizetését, az annak alapjául szolgáló vádat azonban tagadták.

Musk ezek után azt írta: „vér fog folyni”.

Looking for hardcore streetfighters, not white-shoe lawyers like Perkins or Cooley who thrive on corruption.



There will be blood.