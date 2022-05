Szijjártó Péter: Helyesnek gondolnánk, ha egy afrikai ország jelöltje töltené be ezt a fontos pozíciót

Szijjártó Péter szerint helyes lenne, ha a Nemzetközi Mezőgazdasági Fejlesztési Alap elnöki pozícióját egy afrikai ország jelöltje töltené be.

Szijjártó Péter hivatalos Facebook-oldalán arról írt, hogy az Ukrajnában zajló háborúnak nemcsak Európára, hanem most már az egész világra nagyon komoly negatív hatásai is vannak. A külgazdasági és külügyminiszter kifejtette, hogy Ukrajna és Oroszország a világ legnagyobb gabonaexportőrei közé tartozik, a háború miatt megcsappanó kivitel pedig komoly nehézségéket okoz azokon a területeken, amelyek már amúgy is élelmiszer-ellátási problémákkal küzdenek.

A tárcavezető hétfőn főleg az afrikai élelmiszer-ellátási kihívásokról egyeztetett Raychelle Omamo kenyai külügyminiszterrel, akit kormánya a Nemzetközi Mezőgazdasági Fejlesztési Alap elnökévé jelölt.

Szijjártó Péter ezután bejelentette:

mivel az afrikai kontinens számos országa esetében rendkívül gyors mezőgazdasági, élelmiszeripari fejlesztésekre van szükség, helyesnek gondolnánk, ha egy afrikai ország jelöltje töltené be ezt a fontos pozíciót.

