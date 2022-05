Elrettentő példa: tizenöt hónapot és tetemes bírságot kapott a repülőn randalírozó nő

A 29 éves sacramentói Vyvianna Quinonez 2021 májusában többször megütötte a Southwest Airlines légiutas-kísérőjét, akinek kiserkedt a vér az arcán, ráadásul három foga is letört.

A bíró 15 hónapra ítélte a vandál utast, amit szövetségi börtönben kell letöltenie. Emellett 26 ezer dolláros, 9,5 millió forintos kártérítésre kötelezte, és egy 7500 dolláros, 2,7 millió forintos pénzbírságot is kiszabott.

Vyvianna Quinonez egy Sacramentóból San Diegóba tartó járaton azért háborodott fel, mert a légiutas-kísérő arra kérte: csatolja be biztonsági övét. Magából kikelve többször is megütötte a személyzet tagját.

A féktelen utast egy másik állította le: „Ne merészeljen hozzányúlni egy légiutas-kísérőhöz!” – harsogta a férfi.

Video obtained by CBS News shows the moment a Southwest Airlines flight attendant was punched by a passenger after asking her to keep her seat belt fastened during a flight from Sacramento to San Diego Sunday. https://t.co/gQusevodYC pic.twitter.com/4SAkoQwFlf