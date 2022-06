Boris Johnson különleges meglepetéssel készül II. Erzsébet jubileumára

Az ötlet mögött persze van némi belpolitikai érdek is, hiszen a javaslattevő kormányfő ezzel a gesztussal szeretne kedveskedni az egykori Brexit-támogatóknak.

Állítólag maga Boris Johnson kormányfő fogja bejelenteni az angolszász mértékegységek visszatértét, az apropót pedig II. Erzsébet uralkodásának 70. évfordulója adja. Egyben gesztus is azoknak a Brexit-szavazóknak, akiket a lépéssel Johnson ismét csatasorba állítana a konzervatívok oldalán, elsősorban a választásokon billegő körzetekben.

Nagy-Britanniában jelenleg vegyes rendszert használnak, hiszen bizonyos területeken élnek az angolszász mértékegységek: a sebességhatárokat mérföldben adják meg, a sört pedig pintben mérik. Viszont ott van a kiló és a méter is, amelyet használnak a britek. A komoly politikai nyomás alatt lévő Boris Johnson – aki a koronavírus-járvány idején, karantén alatt tartott kormányzati partik miatt került nehéz helyzetbe – most vélhetően a királynő platinajubileuma alkalmából teszi meg bejelentését. Eszerint a jövőben a brit boltosok nyugodtan alkalmazhatják boltjukban az áruk lemérésére a fontot és az unciát a kiló helyett.

Elvileg 1995 óta kellene Európában egységesen használni a metrikus rendszert, de mióta 2000-ben megjelent az erre vonatkozó uniós direktíva, kötelező a rendszer használata. Az angoloknak azonban nem akaródzott váltani, és mindig újabb és újabb átállási határidőket csikartak ki Brüsszeltől. A Brexit támogatóinak és a brit euroszkeptikusoknak is jó muníciót adott a kötelező metrikus rendszer, mondván: ezek sértik a brit szuverenitást.

Most is lehet azonban fontban és unciában feltüntetni a mennyiséget, de mellé kell tenni azt kilóban és grammokban is.

Ez azonban nagyon furcsa esetekhez vezetett.

Három évig tartó kálváriát járt az a sunderlandi zöldséges, akit azért jelentettek fel 2001-ben, mert a piacon fontban és unciában mérve árulta a portékáját. Az ügy megjárta a Lordok Házát is, miközben a vitatott tétel egy fürt banán volt, mindössze 34 penny értékben.

Boris Johnson már a 2019-es választási kampányban is előhozta a témát, és mint ősi szabadságjogot emlegette a font és az uncia, vagyis az angolszász mértékegység használatát. A világon egyébként csak négy helyen használják napi szinten az angolszász mértékegységet: ez a britek mellett igaz az Egyesült Államokra, Libériára és Mianmarra, az egykori Burmára.

(Borítókép: Vásárlók egy zöldségespultnál a londoni piacon 2021. szeptember 23-án. Fotó: Chris Ratcliffe / Bloomberg via Getty Images)