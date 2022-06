Új nehézfegyvert kapnak az ukránok, megszűnhet az oroszok tüzérségi fölénye

A múlt héten még az amerikai lapok is azt valószínűsítették, hogy Joe Biden kormánya MLRS rakéta-sorozatvetőket adhat át az ukránoknak (ezekről itt írtunk bővebben). Hétfőn azonban Joe Biden közölte, hogy nem adnak át olyan fegyvereket, amelyekkel az ukránok orosz területen is csapásokat hajthatnának végre. Kedden aztán az amerikai elnök azt is közölte, hogy MLRS rakéta-sorozatvetőket nem adnak át, HIMARS-okat (teljesen nevén: M142 HIMARS) viszont valóban küldenek Ukrajnának.

A HIMARS-okkal az ukránok elméletileg akár 300 kilométeres távolságban is csapásokat tudnának végrehajtani. A gyakorlatban azonban ez nem lesz így, mivel ehhez a nagyobb hatótávolságú ATACMS-rakétákra is szükség lenne,

ezeket pedig az amerikaiak nem adják át nekik.

Az ukránok legfeljebb 70 kilométerre tudják lőni a rakétákat

Ezt szintén azzal indokolták, hogy nem szeretnék, ha Ukrajna orosz területen hajtana végre csapást a rakéta-sorozatvetővel. Így csak a kisebb hatótávolságú, M30/31-es rakétákat adják át az ukránoknak, amikkel legfeljebb 70 kilométerre tudnak majd ellőni. Mindezen felül a The Guardian szerint az Egyesült Államok egyik tisztviselője azt is elmondta:

Az ukránok garantálták, hogy ezeket a rakétarendszereket nem használják fel orosz területeken végrehajtott csapásokhoz.

A HIMARS-ok azonban így is nagy segítséget jelenthetnek az ukrán hadseregnek. Ezeknek a fegyvereknek a hatótávolsága ugyanis nagyobb, mint azoké a rakéta-sorozatvetőké, amelyeket jelenleg az orosz hadsereg használ, vagyis az ukránok biztonságos távolságból tudnak precíziós csapásokat végrehajtani velük, messze az orosz frontvonalak mögött. Az MLRS-ekkel szemben a HIMARS előnye még a mobilitás is, vagyis hogy a hordozóeszközének köszönhetően sokkal gyorsabban helyet tud változtatni.

Néhány perc alatt újra lehet tölteni a fegyvert

A kisebb, GPS-vezérlésű rakétákból egyszerre összesen hatot tudnak kilőni ezek a nehézfegyverek, amelyek a célponttól legfeljebb néhány méterre landolnak. Ez a pontosság a Politico szerint példa nélkülinek számít mind az ukrán, mind az orosz tüzérségi fegyvereknél. A kiképzett kezelőszemélyzet pedig néhány perc alatt végre tudja hajtani a fegyver újratöltését, a fejlett tűzvezérlés által pedig hamar be tudnak mérni újabb célpontot. Ezzel szemben az orosz és ukrán rakétarendszerek egyszerre akár több rakétát is kilőhetnek, viszont az újratöltésük és az újbóli célzás is sokkal hosszabb időt vesz igénybe.

Azzal kapcsolatban, hogy ez a nehézfegyver mennyire írja majd át a háború „játékszabályait”, megoszlanak a vélemények a szakértők közt is. Az amerikai védelmi minisztérium egyik tisztviselője ezzel kapcsolatban azt mondta:

A HIMARS egyenesbe hozza azt a játékteret, amely most még Oroszország felé lejt.

Az Egyesült Államok európai csapatainál egyébként már most is vannak rendszeresítve HIMARS-ok, a NATO-n belül pedig két, Ukrajnával szomszédos állam, Lengyelország és Románia is rendelt ezekből a nehézfegyverekből az amerikaiaktól.

(Borítókép: A HIMARS az African Lion hadgyakorlat során a délkelet-marokkói Grier Labouihi régióban 2021. június 9-én. Fotó: Fadel Senna / AFP)