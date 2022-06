Hóvihar és jégeső tombol a szomszédban

Az efféle időjárás még az osztrák hegyekben sem számít szokásosnak június elején. A Kronen Zeitung szerint elsősorban Völkermarkt városát és a környékbeli településeket érintette a hóvihar.

Völkermarktból az alábbi fotók érkeztek:

A városban – egy rövid szünetet követően – másodszorra is leszakadt az ég, mivel Tirol irányából egy másik viharfelhő is megérkezett az első után. Egy videón az is látható, hogy a zord időjárás miatt még a települést is elárasztotta a víz.

Mindeközben az osztrák felhasználók arról is beszámoltak, hogy többcentis átmérőjű, golflabda méretű jégdarabok hullottak az égből.

A helyiek szerint a jég- és hóeső csak néhány percig tartott, de nagyon intenzív volt, és súlyos károkat okozott, ennek következtében pedig a tűzoltóknak több helyszínre is ki kellett vonulniuk. A legtöbb esetben a pincéket árasztotta el az előbbi felvételen látható árvíz.

Rossz a helyzet, de mindent megteszünk, amit csak lehet

– mondta Markus Lakounigg, Völkermarkt polgármestere.

A karintiai településeken jelenleg 25 tűzoltócsapat dolgozik a károk enyhítésén. A Kleine Zeitung szerint Völkermarkt közelében egy alagutat teljesen le kellett zárni, több forgalmi úton pedig a vihar által kidöntött fák miatt vált lehetetlenné a közlekedés. A hatóság mindemellett több, a víz által eddig el nem árasztott helyen is figyelmeztetést adott ki áradásveszély miatt.

Karintiában egyébként az utóbbi hetekben néhányszor előfordult olyan időjárás, amely máskor az évnek ebben a szakaszában nem szokott jellemző lenni. Múlt hét pénteken már szintén volt egy jégesőt, áradást eredményező hóvihar, akkor 176 helyszínre kellett kivonulniuk a katasztrófavédelem munkatársainak. Becslések szerint az a vihar összesen 500 ezer eurós kárt okozott egyedül a mezőgazdaságban.