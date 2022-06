Kilőtték az ukránok az „orosz Walit”, a különleges erők sztárját

A mesterlövészek élete nem fenékig tejfel, nemcsak ők vadásznak az ellenség kulcsfiguráira, hanem azok is rájuk. Így járt Alekszandr Kiszlinszkij, a leghíresebb orosz mesterlövész, akinek a halálhíréről az orosz média is beszámolt. Kiszlinszkij a Donyeck környéki harcokban kapott halálos lövést, az orosz hírközlő szervek hősként írnak róla, az ukránok ellenben tömeggyilkosként. Nem ő az első orosz sztárlövész, aki életét vesztette az ukrajnai háborúban.

Walit, a kanadai mesterlövészt felkapta és megismertette a média, már azt is tudjuk, hogy dolga végeztével a sztárpuskás hazatért Ukrajnából szülőhazájába a családjához – épségben, de meglehetősen kiábrándultan.

Az orosz hadseregnek is vannak mesterlövész sztárjai, közülük is a leginkább „futtatott” Alekszandr Kiszlinszkij, aki azonban nem volt olyan szerencsés, mint kanadai kollégája: elesett a Donyeck környéki harcokban. Haláláról és temetéséről már a hivatalos orosz hírközlő szervek is beszámoltak, és a Newsweek is foglalkozott az esettel.

A Telegram és a VK, a Facebook orosz változata úgy jellemzi Kiszlinszkijt mint „hőst”, olyan harcost, aki megérdemli, hogy „emlékét örökre megőrizzék”. A VK-n látható felvételek szerint Kiszlinszkij holttestét hazaszállították Oroszországba, és hősnek kijáró temetést kapott. A közösségi oldalon olvasható szöveg szerint a mesterlövész „a nácizmus elleni harcban, az orosz haza és az orosz emberek védelmében” lelte halálát.

This sniper from the GRU/GU’s 22nd Spetsnaz Brigade was reportedly killed. 4/https://t.co/5ipb3qxX5z pic.twitter.com/RHTUDCcpPD — Rob Lee (@RALee85) May 25, 2022

Kiszlinszkij a GRU/GU 22. Szpecnaz dandárjának volt a mesterlövésze. Az oroszok a május 25-i temetés alkalmából közzétettek egy videót Kiszlinszkij pályafutásáról.

Ebben a videóban szó szerint azt mondja a különleges erők katonája, hogy „a nagyapám annak idején nem tudott elbánni a náci gazemberekkel, de nekünk sikerülni fog. Mindig elrejtőztek az erdőkben, de most előjöttek, és visszaküldjük őket oda a modern fegyvereinkkel”. A videón Kiszlinszkij arról is beszélt, hogy a Nagy Honvédő Háborúban „négy nagyapja is harcolt a nácik ellen, és közülük ketten túl is élték a háborút”. Ha ez igaz, ő az első ember, akinek négy nagyapja volt…



Két további legendás mesterlövészt elvesztettek már az oroszok az Ukrajna elleni invázió közben. Egyikük Szergej Carkov őrmester, aki 38 évesen lelte halálát, és akit posztumusz kitüntettek a Bátorság Érdemrenddel, és aki a chita.ru honlap szerint százada legjobb puskása volt.

A másik bajba jutott mesterlövész Irina Sztarikova, a „Bagira” becenevű puskás, aki ráadásul valószínűleg még él is, tudniillik elfogták az ukránok a harcmezőn, miután a bajtársai sebesülten magára hagyták. A 41 éves, donyecki születésű nő állítólag 40 ukrán haláláért felelős.

Sztarikova a hírek szerint 2014, a Krím orosz bekebelezése óta harcolt a donyecki szakadárok oldalán.

