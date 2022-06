Index-infó: a magyar külügy berendeli az osztrák nagykövetet az Orbán-ügy miatt

Karl Pachner, az Osztrák Rádió és Televízió (ORF) vezetője szerda este posztolt arról a Facebookon, hogy Orbán Viktor szerinte szívinfarktust is kaphatna, és így lemondhatna, valamint hogy a világ jobb hely lenne nélküle és más államfők, az orosz és török elnök nélkül. Az esetről ebben a cikkünkben írtunk bővebben, itt megtekinthető Pachner eredeti, azóta eltávolított bejegyzése is.

Az Indexnek nyilatkozva a külügyminisztérium szóvivője most azt írta:

A durva és mélyen megdöbbentő megnyilvánulás miatt a Külügyminisztérium péntek reggelre berendeli Ausztria budapesti nagykövetét, és magyarázatot kér az osztrák állami média vezetőjének botrányos kijelentésére.

Mit írt pontosan?

Mint írtuk, Karl Pachner egy szarkasztikus bejegyzést tett közzé, amelyet az osztrák felhasználók is sokrétűen értelmeztek. Az azonban vitán felül ízléstelennek tekinthető, ahogy a bejegyzésben a magyar kormányfő szívinfarktusáról írt, és arról, hogy emiatt igazán lemondhatna.

Ezzel összefüggésben felemlegette azt is, hogy a miniszterelnök testsúlya nem éppen a legideálisabb, és hogy állandóan „izgalmi állapotban” van (vélhetően többek között a Brüsszelben folytatott harcok miatt). Hozzátette továbbá: egész Európa „boldogabb és békésebb” lehetne, és hogy a világ is jobb hely lenne Orbán Viktor, Recep Tayyip Erdogan török elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök nélkül.

Pachner egyébként azon háborodott fel, hogy a magyar kormány – az olajembargós, heteken át tartó vita lezárulta után – amiatt lengette be ismét az Unió oroszellenes szankciós csomagjának vétóját, hogy Vlagyimir Putyin támogatójának, Kirill ortodox pátriárkának a vagyonát is be akarták fagyasztani (mint csütörtökön kiderült, hogy az Unió végül a magyar vétó emlegetésének hatására elállt ettől).

Elnézést kért, szerinte félreértették

Karl Pachner a bejegyzést később eltávolította, és csütörtök délután egy újabb posztban kért elnézést a megfogalmazása miatt. Azt írta: késő este olvasta a hírt a magyar vétóról, és meggondolatlanul fogalmazott az erre reagáló Facebook-posztjában, amiért elnézést kér.

Természetesen nem kívánom Orbán halálát, annak ellenére sem, hogy néhány Facebook-felhasználó ezt olvasta ki az én szarkasztikus szövegemből

– írta az új bejegyzésében.

Kovács Zoltán: Ezek után az a minimum, hogy mondjon le

Kovács Zoltán, magyar kormány nemzetközi kommunikációért felelős államtitkára csütörtök este reagált Karl Pachner kijelentésére. Azt írta:

Pachner úr azonnali lemondása és távozása a közéletből ezek után erkölcsi minimum.

(Borítókép: Orbán Viktor 2022. április 1-jén. Fotó: Bodnár Patrícia / Index)