Be sem volt zárva az ajtó, amelyen a texasi lövöldöző bejutott az iskolába

Az uvalde-i fegyveres, aki múlt héten 21 embert lőtt le egy iskolában, olyan ajtón lépett be, ami nem volt bezárva, pedig a rendőrség szerint zárva kellett volna lennie.

A Texasi Közbiztonsági Minisztérium (DPS), amely a lövöldözést követő válaszlépéseket vizsgálja, megerősítette, hogy eredetileg egy tanár támasztotta ki az ajtót. Egy szóvivő kedden azt mondta, hogy a tanár azután csukta be az ajtót, hogy a fegyveres már belépett az iskolába.

A lövöldözés újabb részleteinek napvilágra kerülésével egyre szítja a közvélemény dühét. Az első jelentések szerint a fegyveres egy külső ajtón keresztül jutott be az iskolába, amelyet egy tanár véletlenül nyitva hagyott, pedig a Robb Általános Iskola alkalmazottjai kötelesek az ajtókat zárva tartani.

Azt hitte, bezáródott, ahogy szokott

A meg nem nevezett alkalmazott ügyvédje azt mondta, hogy a nő becsukta az ajtót, és azt hitte, hogy bezáródik, mert annak az ajtónak mindig zárva kell lennie. Don Flanary elmondta, hogy a tanár egy kővel támasztotta ki az ajtót, hogy ételt tudjon vinni az autójából a tanterembe, aztán amikor visszament, félrerúgta a követ, miután rájött, hogy egy fegyveres támadó van az egyetemen. Travis Considine, a texasi rendőrség szóvivője azt mondta, hogy a videófelvételek igazolták, hogy az ajtó be volt csukva. A nyomozók most azt vizsgálják, miért nem záródott be.

Az iskolát és a városi rendőrséget a múlt heti támadás óta intenzív vizsgálatnak vetették alá. Egy pénteki heves sajtótájékoztatón Steven McCraw, a DPS vezetője megerősítette, hogy 19 rendőr tartózkodott a folyosón, amikor a fegyveres elbarikádozta magát egy osztályteremben.

A parancsnok megvárta, amíg az iskola gondnoka megérkezik a kulcsokkal, mert nem hitte, hogy még mindig veszélyhelyzetről van szó.

A texasi rendőrség elismerte, hogy ezzel a parancsnok hibát követett el – írja a BBC.

A lövöldözés utáni első temetésekre kedden került sor, amikor a 10 éves Amerie Jo Garzát és Maite Rodriguezt végső nyugalomra helyezték. Szerdára további temetéseket terveznek, köztük egy közös szertartást Irma Garcia, egy 48 éves tanárnő és férje számára, aki két nappal a lövöldözés után feltételezhetően szívrohamban halt meg.

Közben Joe Biden elnök közölte, hogy találkozót tervez a kongresszus tagjaival, hogy keressenek meg minden lehetséges utat a fegyvertartás ellenőrzésére.