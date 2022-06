Pénteken Harry herceg és Meghan Markle két év után először jelent meg együtt egy királyi rendezvényen Nagy-Britanniában, ám hangosan kifütyülte őket a közönség.

Londonban, a Szent Pál-székesegyházból kilépve eleinte kisebb éljenzés fogadta a „száműzött” királyi párt, csakhogy aztán gyorsan elnyomta őket a tömeg fújolása.





Úgy tűnik, a többi királyi családtag is fagyosan fogadta őket, hiszen Vilmos herceg és felesége, Katalin hercegné elég távol ült tőlük a katedrálisban – számolt be a New York Post.