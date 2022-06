Vonatszerencsétlenség Bajorországban, többen meghaltak

Kisiklott egy vonat a dél-németországi Alpokban, legalább három ember meghalt és többen megsérültek – közölték a hatóságok a Guardian szerint.

A szövetségi rendőrség szerint a München felé tartó vonat pénteken 12 óra 15 perc körül siklott ki Burgrainben, Garmisch-Partenkirchen üdülőváros közelében. Néhány kocsi láthatóan felborult a balesetben.

Police in the southern German state of Bavaria say three people have died after a passenger train derailed in Garmisch-Partenkirchen. Rescue operations are underway. https://t.co/2AZJqDFvZU pic.twitter.com/thfFFGPOnE

A garmisch-partenkircheni önkormányzat közölte, hogy legalább három ember meghalt és többen súlyosan megsérültek – jelentette a dpa hírügynökség.

A BBC tudósítója hatvan sérültről beszél.

60 people injured, sixteen of them seriously in a train derailment which killed at least three say authorities in the south German town of Garmisch. The injured are from all age groups said spokesman. It’s still not clear what caused the derailment & a major operation is ongoing