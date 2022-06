A Republic (Köztársaság) nevű kampánycsoport 43 ezer fontot gyűjtött össze adományokból, hogy kinyomtassa és kihelyezze az Erzsébet legyen az utolsó feliratú plakátokat.

„Itt az ideje, hogy felvessük a kérdést, és hogy az emberek megvitassák a monarchia jövőjét” – véli Graham Smith, a readingi szervezet vezérigazgatója.

„Szégyenletesnek” nevezte az üzenetet Clarence Mitchell, a helyi önkormányzat tanácsosa.

Az óriásplakátokat első körben Readingben, Manchesterben, Bournemouthban, Birminghamben, Dundee-ban, Leedsben, Glasgowban, Newcastle-ben és Bristolban állították ki.

– érvelt a BBC-nek Smith.

Anti-monarchy billboards appear in UK ahead of Jubilee celebrationshttps://t.co/xsu0QEPmiz