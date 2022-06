Több mint negyvenen meghaltak és több százan megsérültek egy bangladesi raktárrobbanásban

Tűz ütött ki a délkelet-bangladesi Csittagong kikötővárostól negyven kilométerre fekvő Szitakunda egyik konténerraktárában. A tűz hatalmas robbanáshoz vezetett, és legalább 49 ember életét követelte. A sérültek számát háromszázra becsülik – közölte az MTI a helyi tisztségviselők információira hivatkozva.

A lángok szombat este csaptak fel a területen, ahol mintegy négyezer konténer található. A tűz okát egyelőre nem tudni. A BBC arról számolt be, hogy az esetet több szállítókonténer felrobbanása okozta és a sebesültek közül sokan válságos állapotban vannak. A környék kórházai azonban túlterheltek, a folyosókon emberek tömegei várakoznak.

A robbanás körülbelül 10 méterre sodort el onnan, ahol álltam. A kezem és a lábam is megégett

– mondta Tofael Ahmed teherautó-sofőr az AFP hírügynökségnek.

Mudzsibur Rahman raktárvezető szerint mintegy 600 ember dolgozott az épületben.

Main Uddin dandártábornok, a bangladesi tűzoltóság és polgári védelem vezetője szemtanúkra hivatkozva elmondta: a tűz keletkezése után több robbanást is hallottak a raktár irányából. Később kiderült, hogy vegyi anyagokat tartalmazó konténerek robbantak be. Szemtanúk szerint ezt kilométerekkel távolabb is érezni lehetett.

Uddin elmondta, hogy a raktárban az iparban széles körben használt hidrogén-peroxidot tároltak, és emiatt még mindig nem sikerült megfékezni a tüzet.

Tűzoltók is meghaltak

A helyszínre több száz tűzoltó érkezett, ám közülük legalább heten meghaltak és négyen eltűntek – tájékoztatott Reazul Karim, a tűzoltóság illetékese. Kórházi források szerint a halálos áldozatok száma várhatóan emelkedni fog, mert sok sérült állapota súlyos. A mentőcsapatok arról számoltak be, hogy a katasztrófa helyszínén még mindig vannak holttestek, amelyeket nem sikerült kihúzni. Számos embert eltűntként tartanak nyilván, köztük egy újságírót, aki a tűzről tudósított.

A hadsereg 250 katonát küldött a térségbe segítségül és az ügyben nyomozást is indítottak.

Banglades körülbelül 100 milliárd dolláros éves kereskedelmi forgalmának mintegy kilencven százaléka áthalad Csittagongon.

Az országban gyakoriak a tűzesetek a biztonsági előírások be nem tartása miatt.

(Borítókép: Tűzoltók a Csittagong város közlében lévő konténerraktárnál 2022. június 5-én. Fotó: AFP)