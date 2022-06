Nem ismerték fel saját gyermekeiket, DNS-vizsgálattal azonosították a texasi lövöldözés áldozatait

A másfél héttel ezelőtti, a texasi Uvaldéban történt lövöldözés megrengette az amerikai közvéleményt, és azóta felmerült a kérdés, hogy szigorítani kellene-e a fegyvertartási szabályokon.

Az amerikai elnök ezzel kapcsolatban most azt a kérdést tette fel: miért van szükség arra, hogy egy egyszerű állampolgár olyan félautomata támadófegyvert vásárolhasson, amely percenként akár több száz töltényt is ki tud lőni? Joe Biden ezzel összefüggésben arról is beszámolt, hogy

a lövöldözés után a 9 és 10 éves gyermekek holtteste annyira felismerhetetlenné vált, hogy a szülőknek DNS-vizsgálattal kellett azonosítaniuk a maradványokat.

„Legyen elég ebből” – írta Biden a bejegyzése végén.

Az amerikai elnök néhány napja egy beszédében azt mondta: a Kongresszusnak változtatnia kell a fegyvertartást szabályozó törvényeken, hogy elkerüljék a tragédia megismétlődését. Kérdéses viszont, hogy a változtatást végül sikerül-e megvalósítani az amerikai fegyverlobbi ellenállása mellett.

Mint megírtuk, legalább 19 diák és két tanár is meghalt egy iskolai lövöldözésben a Texas állambeli Uvalde városában helyi idő szerint május 24-én, kedden 12 óra előtt.

Az elmúlt évtizedben több mint kilencszáz lövöldözés történt iskola területén Amerikában. Több mint hatvan év után, amikor a gépjárműbaleset volt a vezető halálok a fiatalok körében, 2017 óta a fegyverek több, 1–24 év közötti amerikait öltek meg, mint az autóbalesetek. 2020-ban több mint tízezer amerikai fiatalt öltek meg lőfegyverrel, két évtizeddel korábban hétezret. A tanulók szinte minden iskolában részt vesznek megelőző gyakorlatokon, és megtanulnak elbújni az asztaluk alatt.

