Nem lesz olcsó mulatság Olaszországban fagyizni

A nyári kánikula beköszöntével június első hétvégéjén körülbelül 13 millió olasz lepte el a tengerparti üdülőhelyeket. Annál is több adag fagylalt fogyott el, ha a városokban maradt turistákat is számoljuk, akik a víz mellett fagylaltból fogyasztottak a legtöbbet – számolt be az MTI az Istat olasz statisztikai hivatal adataira hivatkozva.

Elkerülhetetlen volt az áremelés, de amikor egy tölcsérnyi, két ízű fagylalt több, mint 4 euróba kerül, azt nem mindenki engedheti meg magának

– idézi a római Pantheon melletti egyik fagylaltozó tulajdonosát az MTI.

Az olasz statisztikai hivatal a negyven Celsius-fok feletti meleg miatt kiadott hőségriadó napján hozta nyilvánosságra az olasz gelatóra, azaz fagylaltra vonatkozó adatokat. A fagyi a tészta után a második legnagyobb mennyiségben vásárolt élelmiszer-termék.

A Coldiretti, az olasz mezőgazdasági kistermelők szövetsége rámutatott, hogy tavaly 19,5 százalékkal emelkedett a fagylaltfogyasztás Olaszországban, az iparág elérte az évi 2,3 milliárd eurós forgalmat.

Az Istat hozzátette, hogy nemcsak a mennyisége, az ára is emelkedett a fagylaltnak: több mint tizenegy százalékkal magasabb az ára, mint tavaly ugyanezen időszakban. Az alapanyagok közül a tej ára hat százalékkal, a cukoré nyolc százalékkal, a tojás ára pedig 12 százalékkal emelkedett.

Olaszországban mintegy 40 ezer kézműves fagylaltozó működik, ezek 75 ezer embernek adnak munkát. Az idei nyári szezon slágerének a bazsalikom és a prosecco ízű fagylalt számít, de a legtöbb a hagyományos csokoládéból, pisztáciából, eperből és citromból fogy. A vásárlók többsége pohár helyett továbbra is tölcsérben szeret fagylaltozni.

A fagylalt ára Magyarországon is jelentősen megnövekedett

Néhol akár 500 forintba is kerülhet egy gombóc ára Magyarországon – nyilatkozta az InfoRádiónak Erdélyi Balázs a Magyar Cukrász Ipartestület szakmai elnöke. Azt is elmondta, hogy egyrészt nincs elég képzett munkaerő, másrészt az alapanyagok is drágultak, sőt már az is előfordul, hogy hiány van belőlük.

Emellett a nagykereskedések sem jutnak hozzá a beszállítóiktól a megrendelt mennyiségekhez, így aztán az üzleteket sem tudják megfelelően kiszolgálni, ami a cukrászokat is kiszolgáltatott helyzetbe hozza.