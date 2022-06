Pusztított a vihar és a jégeső a szomszédban, súlyosak a károk

A szél erőssége néhol a 140 kilométer per órát is meghaladta, miközben sok helyen jégesővel, áradásokkal is járt a vihar. Az ország nyugati felében, Vorarlbergben a ciklon kevésbé súlyos károkat okozott, mint amire számítottak. Az osztrák–német határon viszont jégeső is volt, ezzel kapcsolatban a helyiek fel is töltöttek néhány fotót.

Tennisballgroßer Hagel heute im bayerisch-österreichischen Grenzgebiet von Achenkirch bis Scheffau am Wilden Kaiser, verursacht durch eine inneralpine Superzelle am Südende der Gewitterlinie



©️ Markus Petri & Zajacz Marta@Kachelmannwettr @Djpuco @pgroenemeijer pic.twitter.com/BAQz6cCFS3 — Unwetter-Freaks (@MichaelHutter6) June 5, 2022

A legerősebb szelet Tirolban mérték: az innsbrucki reptéren 143 kilométer per órás sebességű szelet is jelentettek. Ebben a térségben is jégesőről számoltak be.

Salzburgban több utcát és pincét is elöntött a víz, néhány utat le is kellett zárni. Felső-Ausztriában fákat is kidöntött a vihar, Eggelsbergben és Schwertbergben pedig egy-egy épület is kigyulladt egy villámcsapás miatt.

A fővárost, Bécset este 10-kor érte el az égszakadás. Abban a térségben a vihar már gyengébb volt, de a heves esőzések miatt így is beázott több pince. Egy hotelépítkezésnél leomlottak az állványok, emiatt pedig az egész utcát el kellett zárni fél órára a forgalom elől.

Több mint ezer helyre vonultak ki a tűzoltók

A Kronen Zeitung hétfőn már azt írta, hogy az osztrák tűzoltóknak országszerte több mint ezer helyre kellett kivonulniuk a vihar miatt. Az is kiderült, hogy a ciklon Felső-Ausztriában okozta a legtöbb kárt, ahol körülbelül 800 esethez kellett kivonulniuk a tűzoltóknak.

Ugyanebben a tartományban 30 ezer háztartás áram nélkül marad.

Ezek közül 800-ban hétfő reggelig sem sikerült visszaállítani a szolgáltatást.

A mezőgazdaságban is súlyos károkat okozott a vihar, a becslések szerint több mint 7500 hektárnyi termőterületre terjedhet ki a kár.

Magyarországot elkerülte, de hétfőre kiadták a figyelmeztetést

Magyarországot ez a vasárnapi vihar nagyrészt elkerülte. Egyedül Vas és Győr-Moson-Sopron megyében volt jelentősebb mennyiségű csapadék, a legtöbbet – 102 millimétert – Mosonszolnokon mérték. Hétfőre viszont több megyében is figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat.