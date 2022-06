Már ma megbuktathatja a pártja Boris Johnsont

Bizalmi szavazást tart hétfő este a kormányzó brit Konzervatív Párt alsóházi frakciója Boris Johnson miniszterelnök ellen, miután összegyűlt a szavazás kiírásához minimálisan szükséges számú kezdeményező levél – jelentette be hétfőn Sir Graham Brady, a konzervatív frakció illetékes bizottságának vezetője.

A BBC szerint a titkos szavazáson a győzelemhez Johnsonnak egyszerű többségre van szüksége, a voksolást már hétfőn megtartják 18–20 óra között (közép-európai idő szerint 19 és 21 óra között), a szavazatokat ezt követően azonnal megszámolják.

A bizalmi szavazás kezdeményezéséhez legalább 54 képviselőre volt szükség. Ha minden képviselő szavaz, Boris Johnsonnak minimum 180 támogatóra lesz szüksége a sikerhez.

A kormányfő elleni bizalmi szavazás kiírása hosszabb ideje napirenden volt, miután az elmúlt hetekben kiderült, hogy a londoni miniszterelnöki hivatalban és más kormányintézményekben a koronavírus-járvány megfékezésére korábban elrendelt szigorú korlátozások idején több kerti partit, ivászatokkal kísért társasági összejöveteleket tartottak, nem egyszer Johnson részvételével.

A „partygate” néven emlegetett ügy Johnson 2019-ben kezdődött miniszterelnöki időszakának eddigi legnagyobb belpolitikai botrányává fajult.

Theresa May túlélte a bizalmi szavazást

Az akkori miniszterelnök, Theresa May ellen 2018 decemberében tartottak bizalmi szavazást a Konzervatív Párton belül, aminek kezdeményezéséhez a képviselők 15 százaléka szükséges.

Theresa Mayt a brexittárgyalások miatt támadták, végül 63 százaléknyi támogatóval megőrizhette pozícióját, ami azt is jelentette, hogy legalább egy évig nem lehetett újra bizalmi szavazást tartani. Theresa May 2019 májusában jelentette be lemondását, Boris Johnson 2019 júliusában vette át a helyét.

