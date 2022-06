Saját hivatalában öltek meg egy minisztert

A minisztérium közleményében megdöbbent a történteken.

Halála tragédia. Nekünk dominikaiaknak össze kell állnunk és meg kell állapodnunk a békéről és a békés együttélésről. Ne legyen többé erőszak

– írta Bartolome Pujals, a kormány fejlesztési hivatalának vezérigazgatója.

Orlando Jorge Mera egykor ügyvédként is dolgozott, a miniszteri tisztséget 2020 augusztusa óta töltötte be. Korábban a Modern Forradalmi Párt megalapításában is részt vett.