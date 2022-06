Novák Katalin olyan államfővel találkozott, akinek a nemzeti érdek sokat jelent

Novák Katalin köztársasági elnök a Facebook-oldalán számolt be arról a cseh államfővel való találkozásáról.

Nemzeti érdekek, közös értékek, európai elköteleződés. Egy olyan államfővel találkoztam ma, aki számára ezek nem csak szavak.

– írta Novák Katalin a közösségi médiában, hozzátéve, hogy mindketten elítélik az Ukrajna elleni putyini agressziót, de azt is fontosnak tartják, hogy a szankciók ne azoknak fájjanak jobban, akik a béke pártján állnak.

Abban is egyetértettünk, hogy nem engedhetünk utat azoknak az erőknek, amelyek a V4-es együttműködést igyekeznek gyengíteni

– folytatta a köztársasági elnök.

A magyar államfőt Milos Zeman cseh elnök a prágai várban fogadta. A köztársasági elnökök a V4-ek együttműködéséről, az ukrajnai helyzetről és a cseh soros uniós elnökségről tárgyalnak.

Csehország a mai nemzetközi helyzetben is támogatja a visegrádi országok együttműködését, nem akarja azt szétverni

– jelentette ki Milos Zeman cseh államfő kedden Prágában, miután tárgyalásokat folytatott Novák Katalinnal, aki kétnapos hivatalos látogatásra érkezett Csehországba.

Milos Zeman nyilatkozatában nagyra értékelte a vezető magyar politikusokat, akik véleménye szerint tiszteletben tartják a magyar nemzeti érdekeket és védik azokat.

Novák Katalin elmondta, mind a négy ország számára kiemelt fontosságú, hogy a visegrádi együttműködés továbbra is olyan szoros legyen, ahogy eddig is volt. Ebben államfői szinten is érdekeltek, megerősítették elkötelezettségüket a visegrádi négyek együttműködése iránt.

Novák Katalin elnök szerdán Petr Fiala cseh miniszterelnökkel is találkozik.

Megválasztása óta először kísérte el férje, Veres István, a nemzetközi protokoll szerint Magyarország első first gentlemanje.