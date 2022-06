Az amerikai csapatok kiképzik az ukránokat, Moszkva provokációnak veszi a lépést

Az orosz–ukrán háború kirobbanása óta több mint 4000 civil halt meg Ukrajna területén, közölte pár órája az ENSZ.

A szervezet szerint június 6-ig Oroszország Ukrajna elleni háborújában legalább 4253 civil halt meg és legalább 5141-en megsebesültek. A tényleges számok azonban ennél jóval magasabbak lehetnek, mondják az emberi jogi aktivisták.

*UN: 9,394 civilian casualties in Ukraine since Feb. 24.



According to the UN’s human rights agency, as of June 6, Russia’s war against Ukraine has killed at least 4,253 civilians and wounded at least 5,141. The agency believes the actual figures are considerably higher.