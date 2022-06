Matthew McConaughey a Fehér Házban emlékezett az uvaldei lövöldözés áldozataira

Az uvaldei születésű Matthew McConaughey elmondta, hogy feleségével, Camila Alvesszel az elmúlt hét nagy részét a szülővárosában meggyilkoltak családjainál töltötték. Képeket mutatott a műalkotásaikról, és megmutatta azt a pár zöld Converse cipőt, amelyeket egy lány mindennap viselt, és amelyek segítségével azonosították a testét a lövöldözés után. Az egyik cipőre szívet rajzolt. Azt mondta, el kell mesélnie a történeteiket, hogy megmutassa, milyen lépéseket kell tenni azért, hogy tisztelettel adózzanak a múlt hónapban a Robb Általános Iskolában meggyilkolt 19 gyerek és két tanár emlékének − közölte a CNN.

Tudják, hogy mit akarnak ezek a szülők, hogy mit kértek tőlünk? Hogy minden egyes szülő a saját módján kifejezve mit mondott el nekem és Camillának? Azt, hogy gyermekeik álmai tovább éljenek. Azt szeretnék, hogy az álmaik folytatódjanak, és hogy még a haláluk után is elérjenek valamit. Azt akarják, hogy legyen valami értelme ennek, hogy elvesztették az életüket

− mondta el McConaughey.

A színész szerint most van itt a lehetőség a fegyvertartás szabályainak szigorítására

Közölte, hogy most megvan a „valódi lehetőség” a fegyverekre vonatkozó jogszabályok érdemi reformjának megalkotására, az egyetemes háttérellenőrzés, az AR-15-ös gépkarabélyok vásárlásának alsó korhatárának 21 évre emelésére és a veszélyt jelentő emberek fegyvervásárlási tilalmának szélesebb körű bevezetésére.

A felelősségteljes fegyvertartóknak elege van abból, hogy néhány tébolyult visszaél alkotmányunk második kiegészítésével. Ezek az intézkedések nem jelentenének visszalépést − éppen, hogy előrelépést jelentenének a civil társadalom és a második kiegészítés védelme felé

− közölte a színész.

Az Egyesült Államok alkotmányának 1791-ben meghozott második kiegészítése (Second Amendment to the Unated States Constitution) rögzíti az állampolgárok fegyvertartáshoz való alkotmányos jogát.

Az Oscar-díjas színész, mielőtt a pódiumra lépett, röviden találkozott Joe Biden amerikai elnökkel − közölte Karine Jean-Pierre, a Fehér Ház szóvivője.

McConaughey nagyon részletesen beszélt az egyes áldozatokról és arról, hogy milyen álmokat dédelgettek, mielőtt megölték őket − egyikük tengerbiológus akart lenni, egy bibliai verset készült felolvasni a következő héten a templomban, egy másik pedig művészeti iskolába akart menni Párizsba.

McConaughey elmondta:

Az AR-15-ös gépkarabély által okozott kivételesen nagy kimeneti nyílások miatt a testek többsége annyira csonkolódott, hogy csak DNS-teszt vagy épp a zöld Converse cipő segítségével tudták azonosítani őket. Sok gyerek nemcsak meghalt, hanem teljesen szét is szakadt a teste.

(Borítókép: Matthew McConaughey a Fehér Házban 2022. június 7-én. Fotó: Brendan SMIALOWSKI / AFP)