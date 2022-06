A benzinárstop felfüggesztésére szólította fel Magyarországot az EU biztosa

Az Európai Bizottság levele szerint Thierry Breton, az Európai Bizottság belső piacáért felelős biztosa szerdán arra szólította fel Magyarországot, hogy függessze fel a diszkriminatív üzemanyagárakat a külföldi rendszámú járművekkel szemben, ellenkező esetben bírósági eljárást kockáztatnak – derül ki a Reuters által említett levélből.

A hírügynökség forrása egy olyan levél, amelyet Breton a magyar technológiai és ipari miniszternek, azaz Palkovics László technológiai és ipari miniszternek címzett. A biztos szerint a benzinárstop azt jelenti, hogy a más uniós országokból származó rendszámmal rendelkező járműveknek 50–60 százalékkal többet kell fizetniük az üzemanyagért, mint a magyar rendszámú járműveknek, ami közvetett diszkriminációnak minősül, ez pedig ellentétes az uniós szabályokkal.

Breton egyrészt tájékoztatást kért Palkovicstól arról, hogy mi indokolja az intézkedést, valamint hogy meddig lesz érvényben a benzinárstop. Emellett felhívta a magyar miniszter figyelmét arra is, hogy az uniós jog megsértésének minősülhet az, ha magyar rendszámhoz kötik a benzin hatósági árát. Egyúttal felszólította Magyarországot, hogy amíg nincs biztosítva az uniós joggal való összhang, addig függesszék fel a benzinárstopot.

Arra kérem önt, hogy adja meg válaszát azon intézkedések indokoltságára és érvényességi idejére vonatkozóan, amelyek uniós jogsértésnek minősülhetnek

– írta Breton a magyar technológiai miniszternek.

Az EU biztosa szerint az Európai Bizottság fenntartja a jogot, hogy sürgős kötelezettségszegési eljárást indítson, amely végső soron bírósági eljáráshoz és esetleges pénzbírsághoz vezethet Magyarország ellen.

Tavaly novemberben vezették be a benzinárstopot

A kormány még tavaly döntött arról, hogy november 15-től bevezeti a benzinárstopot, és 480 forintos literenkénti felső határon rögzítette az üzemanyagárakat. A kiskereskedelmi benzinárstop után a kormány február 28-tól 480 forintban maximálta az üzemanyagok nagykereskedelmi árát is, hozzájárulva ezzel a kiskereskedelmi benzinkutak versenyképesebb működéséhez.

A tavaly novemberben bevezetett árstop eredetileg május 15-ig maradt volna érvényben, a kormány azonban meghosszabbította.

Az intézkedés következtében több benzinkutas is kétségbeesetten fordult a kormány felé az elmúlt hónapokban, mi is írtunk arról korábban, hogy júniusban akár 500 benzinkút bezárását is okozhatja az árstop.

A benzinkutasok mellett a szakértők is megfogalmazták kételyeiket, mondván, előfordulhat, hogy ideiglenes üzemanyaghiánnyal kell szembenézni több kúton is a nyáron.

