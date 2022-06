Kétezer embert kellett evakuálni a tomboló erdőtűz miatt Spanyolországban

A lángok szerda délután csaptak fel az andalúziai partvidék brit turisták által különösen kedvelt részén – jelentette be a Twitteren az andalúziai tűzoltóság (INFOCA).

A forró nyári időjárás, a száraz aljnövényzet és a kedvezőtlen széljárás mind-mind közrejátszott a tűz kialakulásában, jelezte a szervezet.

A wildfire that started on the slopes of Pujerra mountain, in southern Spain, has forced the evacuation of 2,000 people from the town of Benahavis and injured three firefighters https://t.co/TwGsSEOiBy pic.twitter.com/746U52TGO5