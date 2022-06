Az orosz állami média azt találgatja, megtámadhatja-e Magyarország Ukrajnát

Az orosz állami médiában arról találgatnak, hogy Magyarország képes lenne-e egy katonai hadművelet keretein belül visszafoglalni Ukrajna magyarok által lakott területét. A téma olyannyira foglalkoztatta őket, hogy a Független Államok Közösségének helyettes vezetőjét is megkérdezték az üggyel kapcsolatban. Korábban a szlovák parlament elnöke is felvetette, hogy Orbán Viktor magyar miniszterelnök az orosz elnök segítségével rajzolná át országa határait. Menczer Tamás akkor reagált is a feltevésre.