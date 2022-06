Nem álltak le, az oroszok még mindig használják a csonttörő gyilkost

Egy vákuumbomba bevetéséről jelent meg felvétel nemrég a közösségi médiában, amelyet az orosz erők vetettek be az ukrán területek ellen. Az immár 108 napja tartó orosz–ukrán háborúval kapcsolatban az Indexnek korábban nyilatkozó szakértő elmondta: belátható időn belül nem lesz vége a két ország között zajló konfliktusnak.

Immáron 108 napja, hogy Oroszország Vlagyimir Putyin elnök parancsára támadást indított Ukrajna ellen. A harcok azóta is folyamatosak, az egyik fegyver bevetéséről nemrég egy felvételt is közzétettek a Twitteren. Ezen az látható, amint egy orosz vákuumbomba csapást mér az ukrán hadsereg stratégiailag kiemelt harci állására.





Mi az a termobárikus fegyver, vagyis a vákuumbomba?

Ezek a fegyverek két lépcsőben működnek. A bomba jellemzően benzinnel van töltve, amit a robbanás pillanatában szétporlasztanak egy terület felett, majd ugyanabban a pillanatban egy második töltet egy hihetetlen intenzív, magas hőmérsékletű robbanást indít be a benzinfelhőben, amitől az egész olyan lesz, mint egy szétterjedő tűzgolyó. Az intenzitásra jellemző, hogy a területen lévő minden oxigént – mint egy vákuum – kiszippant, magához szippant a robbanás, amely elhúzódó és tovább tart, mint egy hagyományos bomba felrobbanása. Értelemszerűen az ennek nyomán keletkező hő- és lökéshullám pedig sokkal nagyobb, mint egy „normál” bombáé.

Ha pedig az ellenség a közelben van, akkor az emberi tüdőből is azonnal kiszippantja az oxigént és így végez áldozatával, vagy már a lökéshullám nyomán vesztik életüket az emberek. A robbanás egy 2-300 méteres körzetben mindent és mindenkit elpusztít. A lökéshullám jellemzően olyan erős, hogy beszakítja a dobhártyát, összetöri a csontokat, a belső nyomás hatására szinte kirobbannak a szemgolyók és belső vérzést okoz a szervekben.

Miből lövik ki?

Oroszország a legújabb rakéta-sorozatvetőt, a TOS–2 Tosocskát használja az ukrán célpontok ellen. Nem egy régi találmány, az első tesztelése 2020-ban volt, és már akkor is nagy reményeket fűztek a szerkezethez. A sorozatvető a szovjet TOS–1 továbbfejlesztett verziója, amelyet korábban T–72-es harckocsira szerelve vetettek be. A TOS–1ATosochka is hatalmas pusztítást tudott végezni.

Az újabb verzió, a TOS–2 Tosocska egy olyan rakéta-sorozatvető, amelyet termobarikus bombák kilövésére használnak.

Teljesen automatizált

Elődjétől eltérően megnövelt teherbírással és kiterjesztett hatótávolsággal rendelkezik. A TOS–2 célzása, lövése és tűzvezérlése teljesen automatizált. A járműre daru van felszerelve, így a rendszerhez nincs szükség szállító- és töltőgépre. A rendszer rakétákat tud felszedni és betölteni a földről vagy a kísérő teherautóról. Ezért nincs szükség külön átrakodójárműre.

Az orosz-ukrán konfliktus eseményeit az Index is folyamatosan követi, vasárnapi élő hírfolyamunk ide kattintva érhető el.