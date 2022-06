A demokraták szerint nem Bidennel kéne nekifutni a választásoknak

Ahogy az ország egyre több problémával szembesül, és a törzsszavazók lelkesedése is egyre lanyhul, a demokraták a háttérben aggódnak Joe Biden vezetési stílusa és kora miatt, valamint azért, hogy képes lesz-e másodszor is legyőzni Donald Trump volt elnököt − írta meg a The New York Times.

A lap által közel ötven demokrata tisztségviselővel, polgármesterrel és képviselővel folytatott háttérbeszélgetésekből kiderült, hogy tartanak a republikánusok folyamatos erősödésétől, és rendkívül borúlátóak a jövőt illetően.

Hazudnék, ha azt mondanám, hogy jó úton halad az ország. Biden elnöknek közvetlenül a félidős választások után be kéne jelentenie, hogy nem indul újra a 2024-es választáson

− mondta el Steve Simeonidis, a Demokrata Nemzeti Bizottság egyik tagja.

A legtöbb nagy többséggel megválasztott demokrata nem szívesen beszélt az elnök jövőjéről, és a megkérdezettek közül senki sem fejezte ki rosszindulatát vele szemben, akinek egyetemesen hálásak azért, hogy kiszorította hivatalából Donald Trumpot.

A megkérdezett demokraták szinte mindegyike úgy gondolja, hogy az elnök kora − Biden most 79 éves, és 82 éves lesz, amikor a 2024-es elnökválasztás győztese beiktatásra kerül − mély aggodalomra ad okot arra vonatkozóan, hogy meddig képes még hatékonyan ellátni hivatalát.

(Borítókép: Joe Biden. Fotó: MTI / EPA / Michael Reynolds)