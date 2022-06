Az Európai Unió döntött: a vásárló jól, az Apple pórul jár

Döntött az unió: a tagországokban 2024-től egységes, USB-C típusú csatlakozóval forgalmazhatók az újratölthető mobiltelefonok és fülhallgatók, táblagépek, e-könyv olvasók, digitális fényképezőgépek, videójáték-konzolok és a hordozható hangszórók – gyártótól függetlenül. Két évvel később, 2026-tól pedig a laptopok is csak ilyen csatlakozóval kerülhetnek forgalomba.

Egyszóval a vásárlóknak egyetlen kábelre lesz szükségük a hordozható eszközök újratöltésére – következésképpen azt is eldönthetik, hogy új eszköz vásárlása esetén egyáltalán meg kívánják-e vásárolni az új kábelt.

Az uniós fogyasztók évente akár negyed milliárd eurót, százmilliárd forintot spórolhatnak a most éppen felesleges töltőkábel-vásárlásokon, és évi 11 ezer tonna elektronikus hulladéktól mentesítik a Földet – brüsszeli számítások szerint.

„Megállapodtunk” – üdvözölte a döntést a belső, uniós piac biztosa.

Thiery Breton szerint az uniós vásárlók és bolygónk egyaránt jól jár az egyezménnyel.

We have a deal on the #CommonCharger! **



More savings for EU consumers & less waste for the planet:



* mobile phones, tablets, cameras... will have #USBtypeC



* harmonised fast-charging technology



* unbundling of sale of chargers



The EU general interest has prevailed! pic.twitter.com/i2UAE7kzyI