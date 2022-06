Miért nincsenek kínai temetők Magyarországon?

Hány kínai él Magyarországon? A több ezer éves kínai történelem nyolcszáz éves ciklusokra oszlik. Most épp hányadikban élnek a kínaiak? Mitől lett sikeres az ázsiai állam? Hoznak vagy visznek a világot mára behálózó Egy övezet, egy út kezdeményezéssel, amely felfogható egy modern kori selyemútként is? Ezekre a kérdésekre is kerestük a választ Horváth Leventével, aki az Eurázsia Központ igazgatója a Neumann János Egyetemen.