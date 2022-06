A Ryanair-vezér nemcsak a magyar kormánynak, hanem mindenkinek is beszól

A Ryanair vezérigazgatója nem a visszafogottságáról híres, sokszor szókimondó és olykor sértő kijelentéseket tesz. Legutóbb a magyar kormánynak is beszólt az extraprofitadó miatt. Most összeszedtünk párat a legmegosztóbb nyilatkozataiból.

Michael O'Leary, a Ryanair vezérigazgatója nem a visszafogott nyilatkozatairól ismert. A 61 éves repülőmágnás szókimondó, olykor sértő kijelentései szinte mindig nagy felháborodást keltenek. A fapados légitársaság vezére legutóbb Nagy Márton, gazdaságfejlesztési miniszternek szólt be, miszerint a miniszter elfelejtette a közgazdaságtant, ezért küld neki egy Közgazdaságtan tökfejeknek (Economics for Dummies) című könyvet, hogy tanulmányozza azt, és magyarázza el, miért sújtják extraprofitadóval a veszteséges légitársaságokat. A Guardian és a Telegraph alapján most összegyűjtöttünk párat a Ryanair vezérigazgató legmegosztóbb nyilatkozataiból.

A vezérigazgató az ügyfélszolgálatról például azt mondta:

„Azt mondják az ügyfélnek mindig igaza van, de tudja mit? Ez nem igaz. Néha nincs igazuk, és ezt meg kell mondani nekik”.

A túlsúlyos utasokról úgy fogalmazott:

„Senki nem akar egy hájpacni mellett ülni a gépen. Meglepődtünk azon, hogy milyen sok utasunk szerint nemcsak adót kellene kivetni a kövér emberekre, hanem meg is kéne őket kínozni”.

Egy, a cég eredményeit bemutató sajtótájékoztató kezdetén a két helyettes vezérigazgató hiányát azzal indokolta, hogy annyira örülnek a mai nap eredményeinek, hogy jelenleg a férfimosdóban szerelmeskednek.

Még azt is kitörölné

Azokról az utasokról, akik elfelejtik kinyomtatni a beszállókártyájukat, azt mondta:

„Szerintünk 60 eurót (24 ezer forintot) kéne fizetniük azért, amiért ilyen hülyék”.

A vezérigazgató szerint, amikor alacsony az italeladás a repülőn, akkor

„A pilóták intéznek egy kis turbulenciát. Ettől általában megugranak az eladások”.

Az óceán feletti repülésről azt mondta:

„A Ryanair nem fog járatot indítani az Atlanti-óceánon túlra, egyrészt azért, mert a Boeing 737-es nem képes rá, hacsak nincs nagyon erős hátszele, vagy akkor, ha az utasok le tudják úszni a fennmaradó távot”.

A 2000-es években a Ryanairről egyszer úgy nyilatkozott:

„A nyereségünk 20-25 százalékos emelkedésére számítunk. Ez nem csak jó, hanem szemérmetlenül magas, egy olyan iparágban, amelyből viszonylag kevés ember húz hasznot. Ez nem egy légitársaság, hanem egy drogbáró üzlete”.

A vezérigazgató egyszer azt is megfontolta, hogy az utasoknak fizetniük kéne a repülőgépen a mosdó használatáért.

„Ha valaki fizetne 5 fontot (2300 forintot) a mosdó használatáért, én magam cipelném őt oda, sőt még a fenekét is kitörölném egy ötösért”.

Motiváció egyenlő félelem

Ha valaki nem talál olcsó repülőjegyet a Ryanairnél:

„Az egy idióta”.

Arról, hogy hogyan motiválja, és biztosítja a munkavállalói boldogságát, egy szót mondott:

„Félelem”.

A légitársaság repülőgépeiben használt üzemanyagról azt mondta:

„Az összes gépünket manópisi és az én hülyeségem hajtja”.

A fizetéséről úgy vélekedett:

„Én vagyok Európa legalulértékeltebb és legalulfizetettebb munkáltatója. Csaknem 20 százalékkal több fizetést kapok, mint egy átlag Ryanair-dolgozó, szerintem a különbségnek sokkal nagyobbnak kéne lennie”.

A Ryanair közleményeiből sem hiányoznak a megosztó kijelentések. Mint megírtuk, a Ryanair korábban egy közleményben szólította fel a magyar kormányt, hogy vonja vissza a légitársaságokra kivetett különadót. Jason McGuinness, a légitársaság kereskedelmi vezetője akkor úgy fogalmazott: több mint hülyeség különadót kivetni a légitársaságokra, amikor azok a járvány, az ukrajnai háború és az emelkedő üzemanyagárak miatt nem nyereségesek.

(Borítókép: Michael O'Leary 2017. augusztus 31-én. Fotó: Jonathan Brady/PA Images via Getty Images)