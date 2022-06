Adathordozók kiszagolására kiképzett kutya segítségével fogták el a Mexikóban bujkáló pedofilt

A mexikóvárosi ügyészség segítségére ezúttal a civilszervezetek mellett egy adathordozók kiszagolására kiképzett kutya sietett, együttes erővel pedig sikeresen lebuktattak egy pedofíliával vádolt holland férfit – írja az Associated Press.

A férfi, Nelson Maatman olyannyira nem látott problémát a kiskorú gyermekek szexuális kizsákmányolásával, hogy még az interneten sem titkolta az általa elkövetett bűncselekményeket, azonban az ellene zajló eljárások miatt kénytelen volt elmenekülni hazájából.

Azt gondolhatta, hogy a nem túl fejlett és szakszerű bűnüldözéssel rendelkező 21 milliós Mexikóvárosban szabadon folytathatja a tevékenységét, azonban egy embercsempészet ellen küzdő holland szervezet, a Free a Girl tudomására jutott, hogy a férfi Mexikóban van. Ezután kértek segítséget az Operation Underground Railroad (OUR) nevezetű amerikai aktivistacsoporttól.

Az OUR sikeresen felvette a kapcsolatot az interneten továbbra is gyermekpornográfiát árusító férfival, akit ezután sikeresen lépre csaltak: bár a férfi címét nem sikerült megszerezni, abba beleegyezett, hogy egy benzinkúton találkozzanak vele.

A megbeszélt helyszínre azonban már korábban megérkeztek a mexikóvárosi ügyészség nyomozói, akik pisztolyt és kokaint is találtak a férfinál.

A problémát az okozta, hogy továbbra sem tudták, hogy hol lakik, és hova rejtette a pedofil anyagokat.

A nyomozók azonban a térfigyelő kameráknak, valamint a férfi magas termetének és feltűnő vörös hajának segítségével vissza tudták követni a mozgását, így megtalálták a lakhelyét is. Miután megszerezték a házkutatási engedélyt, az OUR Hidut, egy Amerikában képzett kutyát küldte segítségül, amely az elektronikai eszközökben a túlmelegedés megakadályozására használt trifenilfoszfin-oxidot képes kiszagolni. Az eb kiképzése éppen két héttel korábban fejeződött be, és ez volt az első éles bevetése.

Hidu a lakás több pontján is kiszagolta a merevlemezeket, amiket az emberek csak nagy erőfeszítések árán találtak volna meg. A férfi mobiltelefonja egy szennyeskosárba volt rejtve, a nyomozók pedig egy fali kép mögé felragasztott adathordozóra is rábukkantak. Az ügyészek elmondása alapján összesen négy terabájtnyi gyerekpornóképet találtak Maatman lakásában.

A mexikóvárosi ügyész a civileknek és Hidunak is köszönetet mondott a segítségért.

Ebben a cikkben szexuális visszaélés a téma. Kérjük, olvassa el erről szóló írásunkat is!

Ha önt vagy ismerősét erőszak éri a kapcsolatában, vagy ha valakiről úgy véli, emberkereskedelem áldozata lett, hívja az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálatot a belföldről ingyenes, 06 (80) 20-55-20-as számon.

A NANE Egyesület bántalmazott nőknek és gyermekeknek szóló segélyvonala szerda kivételével minden hétköznap 18 és 22 óra között ingyenesen hívható a 06 (80) 505-101-es telefonszámon.

Ha ön jogellenes vagy kiskorúakra káros tartalommal találkozik, olvassa el a témáról szóló cikkünket, és használja a cikk végén található bejelentőfelületet!

Vészhelyzetben hívja a 112-es számon a Segélyhívót!

