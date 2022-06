Természeti csapások sorával kell megküzdenie az Egyesült Államoknak

Csaknem 120 millió amerikait érintenek a Középnyugaton és az ország déli részében kiadott különböző fokozatú hőségriadók. Az országos meteorológiai szolgálat előrejelzése szerint a nagy nyomású légtömegek miatt a megszokottnál jóval magasabb, sőt, rekord hőmérsékletek várhatók a héten. A magas nedvességtartalmú, forró levegő miatt a hőmérséklet helyenként a 37 Celsius-fokot is meghaladhatja.

A nagy hőség Spanyolországban is megkeseríti az emberek életét, az ottani meteorológiai szolgálat előrejelzése szerint pénteknél hamarabb nem várható enyhülés.

Visszakanyarodva az Egyesült Államokra. Alex Lamers, amerikai meteorológus – akit több amerikai lap is megszólaltatott – azt jósolja: a hőhullámok sújtotta vidékeken viharok, tornádók, váratlan árvizek és özönvízszerű esőzések is előfordulhatnak. Az ország nyugati vidékein, a nemzeti parkok hivatala által közzétett felvételek tanúsága szerint, a Yellowstone parkban hömpölygő árvizek okoznak roppant károkat. Az óriási – több tagállamra kiterjedő – nemzeti parkot szerdától le is zárták.

A Yellowstone már soha nem lesz olyan, mint régen

– írta a pusztításokról több amerikai lap is.

A közel 9000 négyzetkilométernyi területű, Wyoming, Montana és Idaho állam határolta nemzeti park valamennyi bejáratát lezárták egy, a heves esőzéstől megáradt folyó miatti rendkívül veszélyes körülmények okán. Mindenkit felszólítottak, hogy hagyja el a nemzeti parkot. A Yellowstone folyó vízszintje rekordmagasra emelkedett.

Az árvizek következtében sárlavinák alakultak ki, amelyek számos útszakaszt zártak el, és több híd is veszélyben van. Kalifornia és Arizona államokban, ahol a krónikus aszályt erdőtüzek is súlyosbítják, hőségriadót rendeltek el. Kedden Új-Mexikóban már több, mint 120 ezer hektáron tomboltak a lángok. Új-Mexikóban és az Egyesült Államok szinte teljes délnyugati részében történelmi aszály pusztít, és több tucatnyi erdőtűz ütött ki már a nyár kezdete előtt, írja az MTI.