Részletesen mesélt arról, hogyan végzett az újságíróval és temette el

Eduardo Fontes nyomozó elmondta, hogy a férfi, Amarildo da Costa de Oliveira elvitte a nyomozókat egy olyan helyszínre, ahol emberi maradványokat ástak ki. Hozzátette, a rendőrség az Interpollal együttműködve fogja megerősíteni a holttestek személyazonosságát.

English journalist @DomPhillips, who writes for The @guardian, and a threatened Indigenist are missing in the Amazon. Brazilian authorities have already been called to carry out a search. Praying for them to be OK and be found soon. *https://t.co/ylVOsQaJd8 pic.twitter.com/zyS2HMjTA6