Orbán Viktor a kioktatásról és sértegetésről is ír válaszlevelében

Több európai parlamenti képviselő is levelet írt nemrég Orbán Viktornak, melyben azt írták: nem értik, hogy a kormányfő miért igyekezett megtörni az uniós egységet a hatodik szankciós csomag elfogadásakor. A miniszterelnök válaszlevelében több korábbi álláspontját is megismételte.

Megírta válaszlevelét Orbán Viktor miniszterelnök annak a 44 európai parlamenti képviselőknek, akik közös levelet intéztek hozzá az elmúlt napokban az ukrajnai háborúval kapcsolatban – tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke.

A képviselők ebben azt kérték a kormányfőtől, hogy a magyar emberekkel együtt „álljon a történelem jó oldalára”, akik megítélésük szerint egyértelmű szolidaritást mutatnak Ukrajnával. Egyúttal valódi európaiként történő viselkedésre kérték Orbán Viktort.

A levél írói állításuk szerint azt sem értették, hogy a kormányfő miért igyekezett lassítani az Oroszország elleni hatodik szankciós csomag elfogadását, megtörni az uniós egységet és gyengíteni a szankciókat.

Orbán Viktor saját levelében kiállt a béke és Ukrajna megsegítése mellett, Magyarország sértegetését, az egyházi vezetők kitiltását, valamint a józan ésszel szembemenő javaslatokat ugyanakkor elutasította.

A miniszterelnök válaszában arra is felhívta a figyelmet, hogy Magyarország álláspontja az orosz–ukrán háborúval kapcsolatban kezdettől fogva világos volt.

Elítéljük az Ukrajna területi szuverenitása elleni orosz támadást, a Budapesti Egyezmény megsértését. Békét akarunk. A fegyveres konfliktust be kell fejezni, a vitákat tárgyalás útján kell rendezni. Segíteni kell Ukrajnát, és gondoskodni kell a menekültekről

– fogalmazott Orbán Viktor, aki arra is emlékeztetett, hogy a háború kitörése óta közel 800 ezer menekült érkezett Ukrajnából Magyarországra, akiket élelemmel, szállással és gyógyszerrel látnak el.

Hozzátette, hogy a gyermekek számára oktatást, a felnőtteknek munkát biztosít Magyarország, melynek állampolgárai menekülőket fogadtak be otthonaikba. Többen gyűjtöttek adományt, míg Ukrajna számára humanitárius segítséget, adományokat, élelmet és üzemanyagot is küldött hazánk, ami a jövőben is így lesz.

Mindezért Magyarország és polgárai nem sértő és kioktató hangnemet, hanem elismerést és köszönetet érdemelnek

– szögezte le Orbán Viktor, aki azt is hozzátette, hogy Magyarország az eddigi hat szankciós csomag elfogadásakor is mindent megtett az európai egység fennmaradásért.

„Tettük ezt úgy, hogy egyre nehezebb volt érvényre juttatni azt a korábban konszenzuson alapuló elvet, hogy a bevezetett szankciók ne okozzanak nagyobb kárt nekünk, mint Oroszországnak” – húzta alá a miniszterelnök.

Orbán Viktor arra is kitért, hogy az Európai Tanács egyhangúlag hozza döntéseit az Alapszerződés szerint.

Ráadásul a vétójog fogalmilag értelmezhetetlen, mivel egyhangúság hiányában nem születhet döntés. Ahogyan az Európai Parlament képviselőinek az Európai Tanács tagjai nem határozhatják meg, hogy hogyan szavazzanak, úgy ez fordítva is igaz.

Európa érdekében is fenntartom Magyarország jogát arra, hogy a józan ésszel szembemenő, a magyar és európai családok elszegényedésével fenyegető javaslatokkal szemben őszinte beszéddel és higgadt érvekkel fellépjek. Biztos vagyok abban, hogy ebben a törekvésemben Önök között is egyre több partnerre találok. Ez nemcsak Magyarország, hanem Európa érdeke is

– zárta levelét a miniszterelnök.

(Borítókép: Orbán Viktor. Fotó: Bodnár Patrícia / Index)