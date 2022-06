Enyveskezű klímavédelmi aktivisták demonstráltak Bécsben

Az Utolsó Generáció nevű csoport tagjai azt kérték a kormánytól, hogy „ismerjék el a tagadhatatlan tudományos bizonyítékokat, amelyek a klímaválságról szólnak, és vessenek véget a fosszilis anyagok által eredményezett pusztításnak”. A követelésüknek hangot adva a Bécsi Egyetem közelében több transzparenssel a kezükben egy élőláncot alkottak az egyik forgalmas úton, miközben a lánc két végén lévő emberek az egyik kezüket odaragasztották az úttesthez.

+BREAKING+



2 Menschen der #LetztenGeneration haben sich heute Morgen mit ihren Händen an der Ringstraße festgeklebt. Vor der Uni Wien fordern sie die Bundesregierung dazu auf, wissenschaftl. Fakten zur Klimakrise anzuerkennen & die #fossileZerstörung zu beenden.#FrackingVerbot pic.twitter.com/RAoS2w3O4E — Letzte Generation Österreich (@letztegenAT) June 17, 2022

Az akció kisebb, a tömegközlekedést is hátráltató dugót eredményezett az osztrák fővárosban. A helyszínre a rendőrök több járőrautóval is kiérkeztek, valamint egy mentőcsapat is a helyre érkezett azért, hogy a leragasztott kezű embereket kiszabadítsa.

A rendőrség szerint a demonstráció miatt egy kisebb baleset is történt: egy busz összekoccant egy kamionnal a dugóban, a balesetben azonban személyi sérülés nem történt – írja a Kronen Zeitung.