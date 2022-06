Elveszítették munkájukat az Elon Muskot kritizáló alkalmazottak

A The New York Times csütörtökön három, a helyzettel tisztában lévő alkalmazottra hivatkozva arról számolt be, hogy a SpaceX azonnal elbocsátotta a levéllel kapcsolatba hozható személyeket.

A SpaceX elnöke, Gwynne Shotwell e-mailben erősítette meg a kirúgások tényét, írta a New York Times.

Az újság szerint a dolgozóknak azért kellett távozniuk, mert megfélemlítették a többi alkalmazottat, miközben arra akarták rávenni őket, hogy írjanak alá valamit, ami nem az ő nézeteiket tükrözi, írja a Reuters.

A „nyílt levél a SpaceX vezetőinek” címet viselő dokumentum szerzői Elon Muskot „szégyenfoltnak” nevezték az általa alapított vállalat életében.

A világ egyik leggazdagabb üzletembere most éppen a Twitter felvásárlásával kacérkodik, bár kicsit összerúgta a port a közösségi platform mostani vezetésével, már az is felmerült, hogy kihátrál az üzletből – vélhetően a vételárat próbálja lenyomni ezzel a taktikával.

Csütörtökön aztán újabb problémával szembesült a Tesla-vezér, akit egy Dogecoin-befektető 258 milliárd dollárra perelt. Musk azért mehet bíróságra – ha nem sikerül peren kívül egyezségre jutnia a feleknek – mert a gyanú szerint piramisjátékot működtetett. A részletekről ebben a cikkben írtunk.