Költöztetik az alaptábort a Mount Everestnél, mert veszélyessé vált

A tavaszi mászóidényben átlagosan mintegy 1500 sportoló és kísérőik használják a tábort, amely az egyre vékonyodó Khumbu gleccseren található. Az új helyét egy olyan alacsonyabb területen jelölik majd ki, amelyet nem borít jég egész évben.

Már készülünk az áthelyezésre. Tulajdonképpen alkalmazkodunk a tábort érintő változásokhoz, és mindent megteszünk a hegymászóturizmus fenntartása érdekében

– mondta a nepáli turizmus egyik vezetője.

A tábor jelenleg 5364 méteres tengerszint feletti magasságban található, ahonnan 200-400 méterrel kerül majd lejjebb. A Khumbu gleccser, hasonlóan sok más gleccserhez a Himalájában, gyorsan olvad és vékonyodik a felmelegedés következtében. A Leeds-i Egyetem kutatói már egy 2018-as tanulmányukban azt írták, hogy a Khumbu 9 és fél millió köbméter vizet veszít évente, és a táborhoz közeli részen évente egy méterrel vékonyodik a jégtakaró.

A gleccser nagy részét kőtörmelék borítja, egyes részein ún. jégsziklák állnak ki. Ezek olvadása veszélyezteti leginkább a gleccsert – mondja a tanulmányt készítő egyik kutató a BBC-nek.

A hegymászók és a nepáli hatóságok szerint a tábor közepén bukkant fel egy patak, amelyet az olvadás táplál, és egyre szélesedik. A tavaszi mászóidőszak márciustól május végéig tart. A szezon végén a tábor megtisztítására kirendelt nepáli katonai egység vezetője azt mondja,

az olvadás már olyan gyors, hogy néha reggelre kisebb hasadékok keletkeznek a gleccseren ott, ahol aludtunk a vízfolyás nyomán.

Egy nepáli szakértő szerint a tábor költöztetése azért is fontos, mert túl sok ember van egy helyen, amikor megérkeznek a hegymászók. Mint mondja, ilyenkor naponta akár négyezer liter vizelet is kikerül a természetbe, de nagyon rontja a gleccser állapotát a főzéshez, fűtéshez használt gázolaj és gáz is.

Hivatalos nepáli források szerint a tábor legkésőbb 2024-ben lejjebb fog költözni.

(Borítókép: A Mount Everest alaptábora. Fotó: Godong / Universal Images Group / Getty Images)