Hiába az embertelen hőség, sokan kénytelenek spórolni az árammal

Az Európa nagy részén dúló hőhullám az idős emberekre van a legrosszabb hatással, ám az ő helyzetüket is súlyosbítja az energiaszegénység – emiatt hiába a hőség, nem használnak légkondicionálót.

Hiába a hőség, még ha van is légkondicionálójuk, pénzük nincs a hűtés által generált villanyszámlák kifizetésére, ezért inkább nem is kapcsolják be azt – írja az Euronews.

Ez a helyzet Franciaországban is, ahol a párizsi Haussmann sugárút egyik házának tetőtéri garzonjában a 70 éves Christian Thurillat él. Ebben a hőségben a ventillátor már nem ér annyit, mint a klíma, ezért hiába fogyaszt kevesebbet, mégsincs értelme használni.

Felébredek, felkelek, járkálok, kimegyek a fürdőbe, visszajövök, iszom egy pohár vizet, tévézek éjjel kettőig. Aztán négykor már ébren vagyok

– mondja az idős férfi.

„Próbálunk mindenkinek segíteni, de nem könnyű. Mi csak átutazóban vagyunk itt, de belegondolni abba, hogy ők ilyen körülmények között élnek... felháborító, a szívem szakad meg” – teszi hozzá Matthieu Mazo önkéntes, aki Christiant látogatta.

Az ország területének egyharmadán a legmagasabb fokú hőségriasztás van érvényben, Párizstól délre erdőtüzek kialakulására is figyelmeztetnek.

(Borítókép: Balogh Zoltán / MTI)