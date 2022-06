Japán nem vesz részt a nukleáris fegyverekről szóló ENSZ-találkozón

Japán nem volt hajlandó aláírni a nukleáris fegyverek betiltásáról szóló 2017-es egyezményt, így nem is fog részt venni az ENSZ első olyan konferenciáján, amelyen a nukleáris fegyverek betiltása a téma. A konferencia jövő héten kerül megrendezésre Bécsben. A döntést szomorúan fogadták az 1945-ös nagaszaki és hirosimai atomcsapást túlélők – írja az Euronews.

A döntést, miszerint Japán nem küld képviselőket a jövő hét kedden kezdődő találkozóra, Kisida Fumio japán miniszterelnök jelentette be. Az ENSZ-megállapodás aláírói és az 1945-ös atombomba-támadások még élő áldozatai is számítottak a részvételre, mivel Japán az egyetlen olyan ország, amely atomtámadást szenvedett el a történelem során. A túlélők többször is arra kérték az ország vezetését, hogy képviseltesse magát a találkozón.

A megbeszélés arra irányul, hogy a részt vevő országok megegyezzenek egy az atomfegyverek betiltását célzó akciótervben. Ezenkívül a sugárzás miatt fizikai károsodást elszenvedők támogatásáról is szó esik majd. Egy közösen kiadott közleményben pedig felszólítják a nukleáris fegyverarzenállal rendelkező országokat, hogy csökkentsék a fegyverállományt.

Ez az első olyan kezdeményezés, amelynek segítségével betiltanák az atomfegyverek fejlesztését, tesztelését és birtoklását is. 2017-ben írták alá, és 2021-ben lépett hatályba. A japán miniszterelnök ugyan elismeri az atomfegyverek eltörlésének fontosságát, azonban kiemelte, hogy az aláírók között egyetlen, atomfegyverrel rendelkező ország sincs.

A második világháború vége óta az ország szoros biztonsági szövetségben áll az Egyesült Államokkal, amely védelmet nyújt a nukleáris támadások ellen is.

A keddi bécsi találkozón részt vesz két olyan ország is, amely Japánhoz hasonlóan nem írta alá az egyezményt: Németország és Norvégia.

A japán külügyminisztérium egyik tisztviselője, Isii Josizane úgy nyilatkozott a NHK japán állami televíziónak, hogy a nukleáris fegyverek leszerelésével kapcsolatban Japán „reális megközelítésre” törekszik.

Nem szabad elfelejtenünk, hogy a nukleáris fegyverek betiltásához az ilyen fegyvereket birtokló országokkal együttműködve érhetjük el az atomfegyverektől mentes világot

– nyilatkozta.

A szigetország szerint az atomfegyvermentes világ elérése érdekében azokat a nemzetközi egyezményeket is ratifikálni kellene, amelyek tiltják a nukleáris anyagokat és azok tesztelését.