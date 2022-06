Európa lett a majomhimlő epicentruma, nyáron még több fertőzött lehet

Egyre szélesebb körben terjed a majomhimlő világszerte: az igazolt fertőzöttek száma már meghaladja a kétezret, a gyanús esetekkel együtt pedig már 2200 körüli érintettet tartanak számon a hatóságok világszerte az Our world in Data adatbázisa szerint.

Nagy-Britanniában van a legtöbb majomhimlős Európában, az Egyesült Királyság Egészségügyi Biztonsági Ügynöksége (UKHSA) június 14-ig 524 esetet regisztrált.

Az EU-n belül a legtöbben, 313-an Spanyolországban kapták el a fertőzést, de sok esetet fedeztek fel Németországban (263), Portugáliában (231) és Franciaországban (125). Megugrott az esetszám Olaszországban (80) és Belgiumban (36) is, míg a többi országban egyelőre csak néhány fertőzöttet azonosítottak.

Ali Zumla, a University College London Medical School fertőző betegségekkel foglalkozó professzora arra hívta fel a figyelmet, hogy ez a járvány is azzal a tanulsággal szolgál: továbbra sem tudjuk egységes módon kezelni a feltörekvő és újra felbukkanó fertőző betegségek okozta fenyegetést. Hozzátette,

A JÁRVÁNY NAGYSÁGA VALÓDI KOCKÁZATOT HORDOZ, UGYANIS MINÉL TOVÁBB KERING KÖZTÜNK A VÍRUS, ANNÁL NAGYOBB TERÜLETEN KÉPES TERJESZKEDNI, ÉS ANNÁL ERŐSEBB LESZ.

Hans Kluge, az Egészségügyi Világszervezet európai régiójának igazgatója szerint a majomhimlőjárvány kitörésének epicentruma egyértelműen Európa, ugyanis az itt azonosított betegek a globális esetek 85 százalékát teszik ki – írja a Portfolio.

Az Egészségügyi Világszervezet június 23-án rendkívüli ülést tart annak megvitatására, hogy a globális majomhimlőjárványt nemzetközi jelentőségű közegészségügyi vészhelyzetnek minősítse-e – jelentették be.

Mi is az a majomhimlő?

A majomhimlő egy állati eredetű vírusfertőzés, amely a rettegett fekete himlőhöz hasonló bőrkiütést okoz. Emberről emberre terjedése viszonylag ritka, de a két betegség pusztán klinikai tünetek alapján történő megkülönböztetése nehézkes lehet. A majomhimlővírus ezért felmerül a bioterrorizmus lehetséges fegyverei között. A majomhimlő által okozott halálos fertőzés ritkábban fordul elő ugyan, mint a fekete himlőnél, de korántsem elhanyagolható.

Mindent, amit eddig tudunk a majomhimlőről, ebben a cikkünkben gyűjtöttünk össze. Arról, hogy Magyarországon egy 38 éves férfinál azonosították először a betegséget, itt írtunk. Müller Cecília országos tiszti főorvos azóta elmondta: tárgyakkal is elkapható a majomhimlő, szükséges lesz a karantén – erről itt olvashat. „Akit fekete himlő ellen beoltottak, az nagy valószínűséggel védett a majomhimlő ellen is. Nincs ok pánikra a nemrégiben terjedni kezdő vírussal szemben” – ezt Jakab Ferenc virológusprofesszor mondta az Indexnek – az interjút itt olvashatja.

(Borítókép: Majomhimlőteszt. Fotó: Dado Ruvic / Illustration / Reuters)