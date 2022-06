Amerikai veterán: Ukrajna óriási területeket veszít el

Donald Trump németországi nagykövetté akarta volna kinevezni Douglas Macgregort 2020-ban, de a republikánusok által irányított szenátus ezt megvétózta – vélhetően azért, mert gyakran tett radikális kijelentéseket a bevándorlókról, köztük a Németországba érkező muszlimokról is. Ezt követően került az amerikai védelmi tárcához, de ott csak három hónapot töltött tanácsadóként a kormányváltás előtt.

A védelmi minisztérium volt tisztviselője mostani véleménycikkében azt írta: az amerikai közvélemény „több hónapon keresztül gátlástalanul hazudott az ukrajnai háború okairól és lefolyásáról”, most pedig megkezdték a közvélemény felkészítését Ukrajna összeomlására.

A nyugati média mindent megtett annak érdekében, hogy az ukrán védelmet jóval erősebbnek tüntesse fel, mint amilyen valójában volt. A figyelmes szemlélők észrevehették, hogy ugyanazokat a videóklipeket mutatták be újra és újra az orosz harckocsikat ért támadásokról. A helyi szintű ellentámadásokat pedig úgy jelentették, mintha hadműveletek lennének

– vélekedett Douglas Macgregor.

Azt is hozzátette, hogy az orosz hibákat és veszteségeket felnagyították, miközben az ukrán oldalon ugyanezeket úgy tüntették fel, mintha kisebbek lennének. Macgregor szerint onnantól kezdve, hogy az ukránok védelmi pozíciót vettek fel a városokban és Donbaszban, minden esélyüket elvesztették, ezzel szemben a nyugati sajtó erről is úgy számolt be, mintha Oroszországnak nem sikerülne elérni a céljait.

Macgregor szerint a jelenlegi helyzetben az oroszok a haditechnikai fölényük által szép lassan felőrölhetik az egy helyben maradó ukránokat. Hozzátette azt is, hogy szerinte „a háború kezdete óta egyértelmű volt, hogy Moszkva nem az ukrán városok és területek elfoglalására, hanem elsősorban az ukrán erők megsemmisítésére koncentrál.

Ennek az eredménye az lett, hogy darabokra szedték az ukrán hadsereget. Csak az Egyesült Államok és a szövetségesek állandó fegyverszállításai tették lehetővé Kijev megtépázott légiónak, hogy kitartsanak, de ezek a légiók most nagyon gyorsan pusztulnak Washington proxyháborúja miatt

– írta véleménycikkében.

Az amerikai veterán ennek fényében biztosnak látja, hogy az ukrán hadsereget szép lassan kivéreztetik az oroszok, és akárhány fegyvert is küldenek nekik a nyugatiak, ezen nem tudnak változtatni. Szerinte Oroszország a Donbaszt már most megszerezte, sőt az is biztos, hogy a Herszoni és Zaporizzsjai területeket is irányítása alá vonja.

Moszkva valószínűleg Harkivot és Odesszát is elfoglalja majd – két olyan várost, amelyek történelmileg oroszok és a lakosságok oroszul beszél –, valamint a környező területeket is

– tette hozzá.

Macgregor szerint a háború a nyár végéig biztos eltart, ősszel pedig azon múlik a béke, hogy az ukránok alárendelik-e magukat Joe Biden kormányának és akarják-e folytatni a harcot, valamint hogy az Egyesült Államok többi szövetsége, az európai államok kitartanak-e majd Ukrajna mellett.

Végezetül arra is kitért cikkében, hogy idén novemberben az amerikai félidős választáson az állampolgárok véleményt mondanak majd Joe Biden háborús politikájáról is, és szerinte Biden fellépését annyira negatívan ítélhetik majd meg, hogy az még a következő évtizedekre is kihat az amerikai belpolitikában.

(Borítókép: Ukrán katonák 2022. június 15-én egy francia önjáró Caesar önjáró, 155 mm-es/52-es kaliberű ágyúval lőnek az orosz állások felé a kelet-ukrajnai Donbász régió frontvonalánál. Fotó: Aris Messins / Afp)