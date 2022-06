Pincérnőből OnlyFans-sztár lett, 19 évesen megvette élete első házát

A most 20 éves Elsa Thora azok után próbálkozott meg az intim videók megosztásával, hogy befejezett érettségivel alig talált munkát a járvány alatt. Korábban pincérnőként évi 18 ezer fontot (8,3 millió forintot) keresett. Most azt állítja: akár havi 25 ezer fontot (11,6 millió forintot) is kaszálhat azzal, hogy az előfizetéses portálon megosztja képeit.

Az OnlyFans 2016-ban indult. Az eredeti koncepció szerint felületén a rajongók kapcsolatot tarthattak az általuk kedvelt művészekkel – jelképes összegért cserébe.

Az indulás után elkezdtek megjelenni azok a tartalomgyártók, akik nem feltétlenül művészi vénájukat engedték szabadjára, hanem a meztelen testrészeiket. Tömegük egy idő után átvette a hatalmat azoktól, akik műalkotásaikkal töltötték fel a profiljukat.

A Svédországból származó, Angliában élő Elsa azt mondja: a TikTok-on készített vicces videókkal növelte előfizetői számát. A gyorsan dagadó bevételből vásárolt egy három hálószobás, 200 ezer fontos otthont Yorkshire-ben, miközben már londoni ingatlanokra is szemet vetett.

Ex-waitress buys her own home aged 19 after joining OnlyFans https://t.co/Nn7csTWcap — The Independent (@Independent) June 19, 2022

Elsa a brit fővárosban egyelőre csak bérli lakását.

„A korlátozások alatt megannyi jelentkezési űrlapot töltöttem ki, de senkinek sem kellettem” – emlékezett vissza az Independentben.

Tavalyelőtt, 2020 augusztusában csatlakozott az OnlyFans portálhoz, de nem reménykedett átütő sikerrel. Egy évvel később azonban már havi húszezer font ütötte a markát.

Nem bánta meg

A ma húszéves nő egyelőre egészen biztosan nem csúcstartó: tavaly egy lány alig hat óra alatt egymillió dollárt keresett a profiljával.

Elsa viszont állhatatos, ráadásul imád videókat készíteni – persze önmagáról. Arra is rájött, hogy a TikTokon – kevésbé kockázatos tartalmakkal – népszerűsítheti saját csatornáját az OnlyFansen.

Imádok utazni, és az OnlyFans rajongói segítenek abban, hogy utazásaimat ki tudjam fizetni. Tavaly vettem az első házamat, és jövőre hiánytalanul kifizetem

– mondta Elsa, aki szereti, amit csinál.

Az érettségi után alig talált munkát, mert Nagy-Britanniában a járvány miatt többször korlátozásokat vezettek be. Nagy nehezen pincérnőként helyezkedett el egy londoni étteremben, de csalódottan tapasztalta, hogy évi alig 18 ezer fontot keres. Ebből nem tudta kielégíteni az utazás és a finom dolgok iránti szenvedélyét.

„Nagy, kék szemű, butus szösziként” jellemzi magát az OnlyFansen, ahol azt hirdeti, hogy előfizetői korlátozás nélküli szexuális tartalmait tekinthetik meg. Nyilván ez is közrejátszott abban, hogy négy hét alatt többet keres, mint pályakezdőként egy év alatt.

A TikTokon rendszeresen bejelentkezik élő közvetítésekkel, amit követői virtuális, de pénzre váltható ajándékokkal hálálhatnak meg.

Tavaly azzal keresett fél óra alatt 100 fontot (több mint 46 ezer forintot), hogy rajongói kérdéseire válaszolt.

Ennél fontosabb azonban, hogy a TikTok révén OnlyFans fiókját népszerűsíti, amely hatványozottan nagyobb bevételi forrás.

A tizenévesek által kedvelt TikTokon azonban óvatosnak és visszafogottnak kell lennie, ellenkező esetben letiltják. Előrelátóan két fiókja is van, mert tavaly – a legnagyobb bosszúságára – az egyiket, ahol már 400 ezer követője volt, akkor zárolták, amikor éppen Thaiföldre készült jól megérdemelt vakációjára.

Az OnlyFansen alig másfél ezer a rajongói tábora, viszont igazából ez generálja a bevételeit. A tavaly megvásárolt yorkshire-i ingatlanát felújította, és most már bérbe adja. Jelzálogkölcsönét a jövőre kifizeti, de már a londoni ingatlanokat szemezgeti, bár azzal tisztában van, hogy jóval drágábbak a vidéki házaknál.

„Sokkal nagyobb szabadságot élvezek” – mondja Elsa, aki szerint családja nem kifogásolja munkáját, ő pedig végképp nem bánta meg, hogy testét bocsátotta áruba.

(Borítókép: Gabby Jones/Bloomberg via Getty Images)